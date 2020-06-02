2020-06-02 18:45:09 20 bin ton petrol nehre aktı! OHAL ilan ettiler
Rusya'nın Norilsk bölgesinde meydana gelen olay ülkede büyük bir krize neden oldu.
Rusya'nın Norilsk bölgesinde meydana gelen olay ülkede büyük bir krize neden oldu.
Rusya'da Kuzey Kutbunda yer alan Norilsk bölgesinde bulunan yedek yakıt deposunda bir hasar meydana geldi.
Hasarın ardından bölgede yakıt sızıntısı yaşanmaya başladı.
20 bin ton petrolün nehre aktığı tahmin ediliyor.
Yetkililer bölgede olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.
Sızıntı 29 Mayıs'ta Norilsk'un Kayerkan noktasında yaşandı.
Bölgeden gelen fotoğraflar büyük bir tedirginliğe yol açtı.
Sızıntının kesin nedeni henüz belirlenemedi, ancak Norilsk Nikel şirketi bir açıklama yaptı.
Dünyanın en büyük paladyum üreticisi ve Rusya'nın önde gelen nikel madenciliği Norilsk Nickel tarafından yapılan açıklamada, 'Dizel yakıt depolama tankı hasar gördü ve yakıt sızıntısına yol açtı' denildi.
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