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Hayat-Aktüel
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2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var

2021-04-25 19:17:07
2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Yusuf G'nin (30) kullandığı 10 BK 260 plakalı otomobil ile Ayhan K. (35) idaresindeki 45 M 8135 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların refüje çıktığı bildirildi. Kazada, sürücüler Yusuf G. ve Ayhan K. ile 45 M 8135 plakalı otomobilde sıkışan Şöhret K. (22) ve 1 yaşındaki oğlu Ramazan K. yaralandı.

Yusuf G'nin (30) kullandığı 10 BK 260 plakalı otomobil ile Ayhan K. (35) idaresindeki 45 M 8135 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların refüje çıktığı bildirildi. Kazada, sürücüler Yusuf G. ve Ayhan K. ile 45 M 8135 plakalı otomobilde sıkışan Şöhret K. (22) ve 1 yaşındaki oğlu Ramazan K. yaralandı.

#2
Foto - Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Hayati tehlikesi bulunan Şöhret K. ile bebeğinin, buradaki müdahaleden sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Hayati tehlikesi bulunan Şöhret K. ile bebeğinin, buradaki müdahaleden sonra Manisa Şehir Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

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