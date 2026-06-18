2 görüntü arasındaki farka dikkat! İzmit Körfezi’nde özlenen manzara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde başlatılan ‘İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’ kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi. Çalışmaların ardından İzmit Körfez’i nefes alırken, 30 farklı balık türü yeniden yaşamaya başladı, denizin rengi de normal haline döndü. Denizde, dip çamurunun temizlendiği bölgeyle temizlenmeyen bölge arasındaki renk farkı dron görüntülerine yansıdı.