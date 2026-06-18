2 görüntü arasındaki farka dikkat! İzmit Körfezi’nde özlenen manzara

Bu geotekstil, tüplerin içine enjekte ediliyor, tekrardan dip çamuru ve su karışımı. Tüplerin içinde ise katı olan kısım, yani çamur olan kısım, daha katı olan kısım tüpün içinde kalıyor. Diğer temiz olan su ise daha duru olan su ise tekrardan tüplerden süzülerek deniz ortamına geri veriliyor.