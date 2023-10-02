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Kültür Sanat
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2 bin yıllık eser tesadüfen bulundu

2023-10-02 07:02:59
2 bin yıllık eser tesadüfen bulundu

Alabanda Antik Kenti’nde izinsiz yapılan kazıda 2 bin yıl önceye ait olduğu tahmin edilen lahit bulundu.

#1
Foto - 2 bin yıllık eser tesadüfen bulundu

Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılan alanda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Alınan bilgiye göre, antik kent içerisindeki bir alanın izinsiz şekilde kazıldığını gören görevliler durumu jandarmaya bildirdi.

#2
Foto - 2 bin yıllık eser tesadüfen bulundu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, kazılan yerin içinde lahit olduğu belirlendi.

#3
Foto - 2 bin yıllık eser tesadüfen bulundu

Lahit, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde çıkartıldı. Üzerinde figürler bulunan lahdin yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor. Kaçak kazının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.

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