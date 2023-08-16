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Yaşam
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2 bin 500 rakımlı yaylada arı mesaisi

2023-08-16 22:21:06
2 bin 500 rakımlı yaylada arı mesaisi

Toros Dağlarında 2 bin 500 rakımlı yüksek yaylalarda arıcılık yapan aile, sezondan umutlu olarak arılıklarında mesaiye devam ediyor.

#1
Foto - 2 bin 500 rakımlı yaylada arı mesaisi

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde yaşayan Tontul ailesi, en küçük ferdinden en büyüğüne kadar arıcılık yapıyor. Tontul ailesinin fertleri, Konya Antalya sınırlarında bulunan Toros Dağlarındaki Esenek mevkisinde bulunan 2 bin 500 rakımlı yüksek yaylalarda bulunan arılıklarında tatlı bir telaş içine girdi.

#2
Foto - 2 bin 500 rakımlı yaylada arı mesaisi

Arıcı İbrahim Tontul, arılıkta geçen yılın çok güzel geçtiğini anlatarak, "2022 yılı bölgemizdeki tüm arıcılar için olağanüstü bir sezondu. 30 yıldan sonra en kıymetli yıllardan biriydi. Bu yıl bakalım nasıl bir sezon olacak onun merakındayız. Arılarımızı kışın Antalya bölgesinde Manavgat'ta tutuyoruz. Oradan bin 100 rakımlara geliyoruz ve oradan da bin 380 rakımlara çıkıyoruz. Son olarak da 2 bin 500 rakımlı bölgemize geliyoruz. 2 bin 500 rakımda arılarımızı 4 farklı bölgeye yerleştiriyoruz.

#3
Foto - 2 bin 500 rakımlı yaylada arı mesaisi

Arılarımız ayrı ayrı bölgelerde, hepsini aynı noktaya buluşturmuyorum. Arılarımın daha farklı ve daha endemik bitkilerden istifade etmesini istiyorum. Çünkü bu şekilde her balımın tadı ayrı oluyor. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum, hepsinin tadı farklı aldığım yörelerin. Bakalım bu sezon umutluyum. İlk zamanlar çok serin geçti ama şu an bitki çeşidi çok fazla ve çok güzel yani muazzam bir çeşit var. Umuyorum bu yıl da olacak ama tabii ki bilmiyoruz. Yani bunda elimiz bağlı, olursa ve Allah verirse yiyeceğiz, vermezse yapacak bir şey yok” dedi.

#4
Foto - 2 bin 500 rakımlı yaylada arı mesaisi

Kara kovan arılıklarında sahiplendirme yaptıklarını ve kara kovanlara kişi adını verdiklerini ifade eden Tontul, “Mesela Yakup Çetin olarak adını veriyor, yazıyoruz. Sezon sonu o kara kovandan ne çıktı ise, 3 kilo çıkarsa da 15 kilo çıkarsa da o kişiye kalıyor. Sahiplendirilmiş bu kovanları başka kimse alamıyor. Kara kovan sahiplendirdiğimiz kişiye ara sıra kovanının videolarını gönderiyoruz. Sahiplendirme sisteminde müşterilerimiz en az 1 yıl önceden söylemeleri gerekiyor. Bu sene sahiplendirmelerimiz doldu. İnşallah bakalım umutlu bir sezon bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 2 bin 500 rakımlı yaylada arı mesaisi

Arıcı ailenin kızları Sevim ve Leyla Tontul ise yazın ailelerine yardıma geldiklerini ya da arılığa gelemediklerinde evde yapılacak işleri yaptıklarını ifade ederek, “Ailemizle arıya bakıyoruz ve bazen sıkıştıklarında onlarla geliyoruz ve burada küçük kardeşimize bakıyor ve çay işleri gibi şeylerle uğraşıyoruz" diye konuştu.

#6
Foto - 2 bin 500 rakımlı yaylada arı mesaisi

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