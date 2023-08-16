2 bin 500 rakımlı yaylada arı mesaisi

Arılarımız ayrı ayrı bölgelerde, hepsini aynı noktaya buluşturmuyorum. Arılarımın daha farklı ve daha endemik bitkilerden istifade etmesini istiyorum. Çünkü bu şekilde her balımın tadı ayrı oluyor. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum, hepsinin tadı farklı aldığım yörelerin. Bakalım bu sezon umutluyum. İlk zamanlar çok serin geçti ama şu an bitki çeşidi çok fazla ve çok güzel yani muazzam bir çeşit var. Umuyorum bu yıl da olacak ama tabii ki bilmiyoruz. Yani bunda elimiz bağlı, olursa ve Allah verirse yiyeceğiz, vermezse yapacak bir şey yok” dedi.