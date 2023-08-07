2 bin 400 yıllık.... Tarihi liman yok oluyor

Alanın İstanbul’un en eski limanlarından birisi olarak gösterildiğini ifade eden araştırmacı Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, “Milattan önce 4. yüzyıl ve milattan sonra 9. yüzyıl tarihlerinde kullanıldığını biliyoruz. Ortalama 13 yüzyıl boyunca burada bir liman bulunuyormuş. Bazı kaynaklarda burada hem ambar hem de tersane olduğu yazıyor. Maalesef buranın antik bir liman olduğunu söylemek imkansız. Antik bir liman olduğunu gösteren bir işaret gözükmüyor. Ayrıca her taraf çöp ile dolmuş durumda. Burasının en yakın zamanda koruma altına alınıp buranın arkeoloji parka dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.