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Yaşam
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2 bin 400 yıllık.... Tarihi liman yok oluyor

2023-08-07 12:53:29
2 bin 400 yıllık.... Tarihi liman yok oluyor

İstanbul'da 2 bin 400 yıllık tarihi bulunan liman yok olma tehlikesiyle karşı karşıya....

#1
Foto - 2 bin 400 yıllık.... Tarihi liman yok oluyor

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan 2 bin 400 yıllık tarihi liman günümüzde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çevresinde birkaç taş duvar kalıntısı bulunan tarihi yapının 300 metre yakınında yapılan inşaat çalışmaları sırasında aynı yüzyıllara ait olduğu düşünülen bir yerleşim yeri ortaya çıkmıştı.

#2
Foto - 2 bin 400 yıllık.... Tarihi liman yok oluyor

Anadolu ve Avrupa arasında önemli bir ticari köprü konumundaki İstanbul Beyliküzü Angurina Limanı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yapının, tarihi bir liman olduğunu anlamak neredeyse imkansız hale geldi. Çevrede sadece birkaç eski taş duvardan başka liman olduğunu anlatan bir yapı bulunmuyor. Limanın 300 metre yukarısında ise yapılan inşaat çalışmaları sırasında aynı yüzyıllara ait olduğu düşünülen bir yerleşim yeri bulunmuştu. İnşaat çalışmalarının o bölgede durdurulduğu, ancak hemen dibinde ise devam ettiği görüldü.

#3
Foto - 2 bin 400 yıllık.... Tarihi liman yok oluyor

Ortalama 13 yüzyıl boyunca bir liman bulunan bölgede bugün Ambarlı Limanı'nda taşımacılık faaliyeti yapılıyor. 2 bin 400 yıldır aynı bölgede gemi ile liman taşımacılığı yapıldığını ifade eden Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, bu durumun dünyada eşi benzerine pek rastlanmadığını dile getirdi. Daha önce Angurina limanın 2 kilometre açığında 8 adet aynı döneme ait olduğu düşünülen gemi enkazına ulaşılmıştı. İlk belirlemelere göre gemilerin bölgede etkili olan fırtınadan battığı biliniyor.

#4
Foto - 2 bin 400 yıllık.... Tarihi liman yok oluyor

Alanın İstanbul’un en eski limanlarından birisi olarak gösterildiğini ifade eden araştırmacı Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, “Milattan önce 4. yüzyıl ve milattan sonra 9. yüzyıl tarihlerinde kullanıldığını biliyoruz. Ortalama 13 yüzyıl boyunca burada bir liman bulunuyormuş. Bazı kaynaklarda burada hem ambar hem de tersane olduğu yazıyor. Maalesef buranın antik bir liman olduğunu söylemek imkansız. Antik bir liman olduğunu gösteren bir işaret gözükmüyor. Ayrıca her taraf çöp ile dolmuş durumda. Burasının en yakın zamanda koruma altına alınıp buranın arkeoloji parka dönüştürülmesi gerekiyor” dedi.

#5
Foto - 2 bin 400 yıllık.... Tarihi liman yok oluyor

İstanbul’un en büyük limanı olan Ambarlı limanı hemen yakında bulunduğunu ifade eden Yavaşçay, “Buda bize burasının 2400 yıldır liman olarak kullanıldığını gösteriyor. Buda dünyada bence eşi benzeri olmayan bir olay. Aynı bölgenin 2 bin 400 yıldır liman olarak kullanılması muhteşem.

#6
Foto - 2 bin 400 yıllık.... Tarihi liman yok oluyor

Günümüzde olduğu gibi geçmişte de doğu ile batının merkezi konumundaydı. Bugün de bu özellik halen Ambarlı limanı ile sürdürülüyor. Burasını adı kaynaklarda Angurina diye geçiyor. Burasının 300 metre yukarısında ise bir yerleşim yeri tespit edildi. Bazı kaynaklarda bu iki bölgenin bağlantılı olduğu yazıyor” diye konuştu.

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