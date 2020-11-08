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Medya
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1970'li yıllarda Deniz Gezmiş'in dürüstlüğü, 2015'lerde Can Dündar'ın hainliği!

2020-11-08 16:10:47
1970'li yıllarda Deniz Gezmiş'in dürüstlüğü, 2015'lerde Can Dündar'ın hainliği!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in, 8 Kasım 2014 tarihli, “İSVİÇRE’YE GÖNDERELİM” şeklindeki manşetini hatırlatarak, “1970'li yıllarda, Deniz Gezmiş cezaevine girdiğinde, derin devletin sol bölümü, "İsviçre'ye gönderelim, cezaevinden kurtaralım" teklifi yapmış, baba Gezmiş'e.. İşte belki de, Deniz Gezmiş'in nasıl kullanıldığını, aslında kendisinin dürüst bir insan olduğunu, gençlik heyecanı ile o olayların içine girdiğinin delili olabilecek bir olay.. Sonuçta o teklifi, vatan haini olmadığını gösteren bir karşı çıkış ile, Deniz Gezmiş reddetmiş.. Peki o olayları anlatan, gavur ülkeye kaçırılma teklifini Deniz Gezmiş'in reddettiğini Cumhuriyet'te sürmanşete taşıyan Can Dündar, kendi hayatında ne yaptı? MİT Tırları ile DAEŞ'e silah götürüldüğü iftirasını, derin devletin FETÖ bölümü kendisine servis etti. O da Cumhuriyet'te manşetten yayınladı. İşler ters gidince de, Can Dündar için, Deniz Gezmiş'e yapılan teklif yapılmış olmalı.. Can Dündar ise, Deniz Gezmiş'in aksine, teklifi kabul etmiş, Almanya'ya götürülmüş..” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - SÖZCÜ, 8 Kasım 2012:

SÖZCÜ, 8 Kasım 2012: "BU YETKİLERİ ALIRSA TAYYİP 37'NCİ PADİŞAH OLACAK." Kemalist Sözcü, halktan oy almadan, kendi belirlediği Meclis'in seçimi ile oturduğu Cumhurbaşkanlığı'nda elinde tuttuğu güçleri, yeni sistemde halkın oyu ile Başkan seçilecek kişide olmasına böyle karşı çıkmış.. O yetkiler M. Kemal'de olunca, 37'nci padişah olmuyor. Ama Erdoğan, hem de halkın oyu ile o makama geldiğinde, o yetkileri kullanırsa, padişah oluyor! Bir de şunu test edelim. Kemalist Sözcü yukardaki birinci sayfanın spotunda yazdığı üzere, artık Erdoğan'ın astığı astık, kestiği kestik olacak iddiasında bulunmuştu.. 2018'de Tayip Erdoğan, o yetkilerle başkan seçildi. Bugün onun üzerinden 2.5 yıl geçti.. Bir tane somut örnek gösterebilir misiniz, "istediğini astırdığı, istediğini kestirdiği".. Gösteremezsiniz. Birileri diyecek ki, Merkez Bankası Başkanı'nı bir geceyarısı görevden aldı ya.. Affedersiniz ama, dolar çıktıkca, Merkez Bankası başkanı ile değil, Tayyip Erdoğan ile alay ediyordunuz. Bırakın da, alay etmeye kalktığınız, günahı yüklediğiniz o cumhurbaşkanı, istediği adam ile çalışsın. 5. yılın sonunda da, sandıklar önümüze geldiğinde, yanlış yaptı ise, hesabını versin.. Davul başkasının omuzunda, tokmak başkasının elinde olmasın..

#2
Foto - TARAF, 8 Kasım 2012:

TARAF, 8 Kasım 2012: "SAKIK ANDIÇLADI, MAHKEME SEYRETTİ." Bu başlığı bu gazeteyi özellikle seçtim. Benim de şahsi kanaatim, FETÖ resmen CIA'nin kontrolündeki bir örgüt olmasına rağmen, zaman zaman ihtilafa da düşüyorlardı. İşte ondan bir somut örnek. Direkt CIA'nin kontrolündeki FETÖ ile Taraf, bakın nasıl ayrışmışlar.. PKK'nın ikinci adamı Sakık, FETÖ'cü hakimlerin olduğu mahkemeye gelip, bazı isimler hakkında suçlamalarda bulunmuş.. mahkeme buna müdahale etmeden dinlemiş. Taraf gazetesinin başına oturtulan Ahmet Altan ve kardeşi Mehmet Altan ile ilgili iddialar sözkonusu olduğu için, beklenmiş ki, FETÖ bu itirafları sustursun. FETÖ hangi hesapla hareket etmiş ise, sessiz kalmış. Şimdi Altan kardeşler ciyaklıyorlar..Taraf gazetesi, FETÖ'cü hakimlerin olduğu mahkemeyi, böyle manşetten eleştiriyorlar.. Büyük ihtimalle sonrasında, CIA devreye girmiş, bu iki emir altındaki yapıyı barıştırmıştır. Ki, sonrasında Sakık'ın iddiaları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmadı..

#3
Foto - CUMHURİYET, 8 KASIM 2012:

CUMHURİYET, 8 KASIM 2012: "YOLDAN ÇEVİR TANIK YAP." Bu adam, AİHM'de 10 yıla yakın, Türkiye adına hakimlik yaptı. Adamdaki ideolojik kafaya bakın. TSK'daki, FETÖ'cülere sessiz kalan generaller suçlanıyor diye, Şemdin Sakık gibi, PKK'nın iki numaralı isminin itiraflarını, "yoldan çevrilip, getirilen sıradan bir tanık" diye tanıtıyor. O yoldan çevirilip getirildi dediğin, önemsiz gibi gösterdiğin terörist, düne kadar, senin onlarca askerini şehid etmiş bir hain örgütün iki numaralı adamı. Bir dinle, bakalım, devlet içine sızmış hangi işbirlikçilerini itiraf edecek, yurtdışından kimlerden yardım aldıklarını açıklayacak. Niye telaşlanıyorsunuz, teröristlere gerilla diyenleri deşifre edecek diye mi? Yoksa, AİHM'de, PKK'lılar lehine onlarca davada tazminat kararı yönünde oy kullanan Rıza Türmen'in bağlantılarını deşifre edecek diye mi?

#4
Foto - SÖZCÜ, 8 Kasım 2013:

SÖZCÜ, 8 Kasım 2013: "GELİNEN NOKTA ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM." Bu başörtülü kadın, o günlerde Sözcü gazetesine, İslam karşıtı, başörtü karşıtı kadılarla aynı doğrultuda açıklama yaparak AK Parti karşıtlığı yapıyordu.. O gün, kızlı-erkekli evleri destekliyordu.. Kıyaslaması da, ahlaksızca idi.. 28 Şubat'ta öğrenci evleri yasaklanmışmış. Şimdi kızlı-erkekli evlerin yasaklanması da aynı imiş! İslam'ın neresinde o ahlaksız evleri onaylayacak bir izin gördünüz söyleyebilir misiniz, Ünsal hanım diyeceğim ama.. Bunların İslam diye bir dertleri yok ki.. Olsa, başörtü düşmanı ile aynı açıklamayı yapar mıydı. Alt alta, üst üste iki kadın, biri başörtülü, diğeri başörtü düşmanı. İkisi de aynı şeyleri söylüyor.. O günlerde kızlı-erkekli evleri savunuyorlardı.. Şimdi ise, o kızlı-erkekli evlerin sonucu olan kadın cinayetleri üzerinden aynı iki hanım, AK Parti'yi suçluyor.. Başörtü düşmanı Canan Güllü'yü anladık da.. AK Parti kurucusu ne yapmak istiyor diyeceksiniz.. Söyleyelim.. Bütün dert, "Biz önemliyiz. Biz önemli makamlara gelmeliydik. Bizi görmezden gelirseniz, biz böyle uçuk açıklamalarla, ergenlik yaparız." Sözcü'nün "Kızlı-erkekli protesto ediyorlar" fotoğraflı haberi de dikkate değer.. İsparta'dan kızlar-erkekler AK Parti'yi protesto etmişler. Acaba o protesto edenlerin içinde, daha sonra İsparta'da bir üniversiteli kızı öldüren katil ile, ölen kız da var mıydı? Merak işte..

#5
Foto - CUMHURİYET, 8 Kasım 2013:

CUMHURİYET, 8 Kasım 2013: "ÖĞRENCİLERİ BIRAK ASIL 'MUTA'YA BAK." Ahlaksızlığı görüyor musunuz.. Kızlı erkekli evler önlenmek istenmiş.. Dindar görüneni, başörtülü olanı, nasıl karşı çıkmışlar, ahlaksızlığın önlenmesine. Bu dindar görünümlü İhsan Eliaçık da, "Ben de varım. ben de varım" diyerek, hemen kafayı kaldırmış, "Muta nikahına bakın" diyerek, adeta dindar insanları, gayri meşru birliktelik yaşamakla suçlamış. Bir tane Muta nikahı ile yaşayan insan örneği, son bir yıl içinde duydunuz mu? İki yıl içinde? Üç yıl içinde? Yok. Yok. Yok. Ama, böyle günlük hayatımızda olmayan şeyleri işkembelerinden uydurup, ahlaksızlıkların avukatlığına soyunan dindar görünümlüler, hala aramazıda dolaşabiliyorlar..

#6
Foto - CUMHURİYET, 8 Kasım 2014:

CUMHURİYET, 8 Kasım 2014: "İSVİÇRE'YE GÖNDERELİM." "Tarih tekerrür eder" diyorlar ya.. İşte somut örneği. Kullanılanları ile. Kullananları ile. Hainlikleri ile.. . 1970'li yıllarda, Deniz Gezmiş cezaevine girdiğinde, derin devletin sol bölümü, "İsviçre'ye gönderelim, cezaevinden kurtaralım" teklifi yapmış, baba Gezmiş'e.. İşte belki de, Deniz Gezmiş'in nasıl kullanıldığını, aslında kendisinin dürüst bir insan olduğunu, gençlik heyecanı ile o olayların içine girdiğinin delili olabilecek bir olay.. Sonuçta o teklifi, vatan haini olmadığını gösteren bir karşı çıkış ile, Deniz Gezmiş reddetmiş.. Peki o olayları anlatan, gavur ülkeye kaçırılma teklifini Deniz Gezmiş'in reddettiğini Cumhuriyet'te sürmanşete taşıyan Can Dündar, kendi hayatında ne yaptı? MİT Tırları ile DAEŞ'e silah götürüldüğü iftirasını, derin devletin FETÖ bölümü kendisine servis etti. O da Cumhuriyet'te manşetten yayınladı. İşler ters gidince de, Can Dündar için, Deniz Gezmiş'e yapılan teklif yapılmış olmalı.. Can Dündar ise, Deniz Gezmiş'in aksine, teklifi kabul etmiş, Almanya'ya götürülmüş..

#7
Foto - ZAMAN, 8 Kasım 2015:

ZAMAN, 8 Kasım 2015: "BÜYÜK DESTEK." FETÖ'cü Zaman gazetesinin "Büyük destek" başlığı altındaki, FETÖ'cü yayın organlarına el konulmasına karşı çıkan isimlere bir bakın. Şimdi yurtdışında kaçak yaşayan Ergun Babahan'dan Hakan Şükür'e, yılın 365 günü Fetullah Gülen'e küfür ederken birden bire şantaj altında mıdır, yoksa başka bir sebebi mi vardı bilemiyoruz, birden FETÖ sempatizanı olan Hikmet Çetinkaya.. Ufuk Uras'lar, HDP'nin Faruk Gergerlioğlu'ları, emekli savcı Ahmet Gündel'leri.. Daha kimler kimler.. Hatırlayın, bu adamlarla karşılaşırsanız, hatırlatın, FETÖ'ye nasıl destek çıkıp, bu ülkeye ihanet ettiklerini..

#8
Foto - KARAR, 8 Kasım 2016:

KARAR, 8 Kasım 2016: "BİRAZINI IŞİD'E AYIRIN." Henüz Ahmet Davutoğlu kılıçları çekip çekmemekte tereddütlü olduğu tarihler olamlı ki.. Karar gazetesi manşetten, Avrupa Yargıçlar Birliği'nin Türkiye'deki FETÖ'cü hakimlere desteğini böyle eleştirmiş. Bugünlerde ise, "Hakimler, FETÖ'cülükle suçlanıp, haksız mağduriyet yaşadılar" diyen Karar yönetimi, aslında 2020 yılında attıkları manşetleri ile, tam da 2016'daki bu manşetin kendilerine söylenmesini hakkediyorlar: "Birazını da IŞİD'e ayırın, Karar'cılar"

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