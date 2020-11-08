1970'li yıllarda Deniz Gezmiş'in dürüstlüğü, 2015'lerde Can Dündar'ın hainliği!

SÖZCÜ, 8 Kasım 2013: "GELİNEN NOKTA ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM." Bu başörtülü kadın, o günlerde Sözcü gazetesine, İslam karşıtı, başörtü karşıtı kadılarla aynı doğrultuda açıklama yaparak AK Parti karşıtlığı yapıyordu.. O gün, kızlı-erkekli evleri destekliyordu.. Kıyaslaması da, ahlaksızca idi.. 28 Şubat'ta öğrenci evleri yasaklanmışmış. Şimdi kızlı-erkekli evlerin yasaklanması da aynı imiş! İslam'ın neresinde o ahlaksız evleri onaylayacak bir izin gördünüz söyleyebilir misiniz, Ünsal hanım diyeceğim ama.. Bunların İslam diye bir dertleri yok ki.. Olsa, başörtü düşmanı ile aynı açıklamayı yapar mıydı. Alt alta, üst üste iki kadın, biri başörtülü, diğeri başörtü düşmanı. İkisi de aynı şeyleri söylüyor.. O günlerde kızlı-erkekli evleri savunuyorlardı.. Şimdi ise, o kızlı-erkekli evlerin sonucu olan kadın cinayetleri üzerinden aynı iki hanım, AK Parti'yi suçluyor.. Başörtü düşmanı Canan Güllü'yü anladık da.. AK Parti kurucusu ne yapmak istiyor diyeceksiniz.. Söyleyelim.. Bütün dert, "Biz önemliyiz. Biz önemli makamlara gelmeliydik. Bizi görmezden gelirseniz, biz böyle uçuk açıklamalarla, ergenlik yaparız." Sözcü'nün "Kızlı-erkekli protesto ediyorlar" fotoğraflı haberi de dikkate değer.. İsparta'dan kızlar-erkekler AK Parti'yi protesto etmişler. Acaba o protesto edenlerin içinde, daha sonra İsparta'da bir üniversiteli kızı öldüren katil ile, ölen kız da var mıydı? Merak işte..