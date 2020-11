1970'li yıllarda Deniz Gezmiş'in dürüstlüğü, 2015'lerde Can Dündar'ın hainliği!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet’in, 8 Kasım 2014 tarihli, “İSVİÇRE’YE GÖNDERELİM” şeklindeki manşetini hatırlatarak, “1970'li yıllarda, Deniz Gezmiş cezaevine girdiğinde, derin devletin sol bölümü, "İsviçre'ye gönderelim, cezaevinden kurtaralım" teklifi yapmış, baba Gezmiş'e.. İşte belki de, Deniz Gezmiş'in nasıl kullanıldığını, aslında kendisinin dürüst bir insan olduğunu, gençlik heyecanı ile o olayların içine girdiğinin delili olabilecek bir olay.. Sonuçta o teklifi, vatan haini olmadığını gösteren bir karşı çıkış ile, Deniz Gezmiş reddetmiş.. Peki o olayları anlatan, gavur ülkeye kaçırılma teklifini Deniz Gezmiş'in reddettiğini Cumhuriyet'te sürmanşete taşıyan Can Dündar, kendi hayatında ne yaptı? MİT Tırları ile DAEŞ'e silah götürüldüğü iftirasını, derin devletin FETÖ bölümü kendisine servis etti. O da Cumhuriyet'te manşetten yayınladı. İşler ters gidince de, Can Dündar için, Deniz Gezmiş'e yapılan teklif yapılmış olmalı.. Can Dündar ise, Deniz Gezmiş'in aksine, teklifi kabul etmiş, Almanya'ya götürülmüş..” ifadelerini kullandı.