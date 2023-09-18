1950 yıllık hamam restore edildi

İlk inşa evresi ortalama Millattan Sonra 1’inci yüzyılın ikinci yarısı, yani günümüzden 1900-1950 yıl öncesine tarihlenen bir hamam. Küçük, minimal ölçülerde ama yansıtmış olduğu mimariyle Batı Anadolu için özel bir yere sahip. Hamamın en önemli unsuru da laconicum dediğimiz bu terleme odasının varlığından geliyor. Biz de bu unik veriyi uygun, bilimsel metodolojiyle restorasyonunu yapıp, üzerini geçici koruma örtüsüyle kapatmış olduk.