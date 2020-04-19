19 Nisan 2020 itibariyle grafiklerle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu

Yukarıdaki tabloya göre Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vaka görüldü. İlk ölüm ise 15 Mart'ta yaşandı. 19 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 86 bin 306 olurken ölü sayısı ise 2017'ye yükseldi. Bugüne kadar tedavi edilen kişi sayısı 11 bin 976 oldu. Toplamda 634 bin 277 test yapıldı. Yoğun bakımdaki kişi sayısı ise 1922.