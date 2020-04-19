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19 Nisan 2020 itibariyle grafiklerle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu

2020-04-19 20:33:54
19 Nisan 2020 itibariyle grafiklerle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 127 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 3 bin 977. Öte yandan iyileşen hasta sayısı her geçen gün artıyor. Son 24 saatte iyileşen bin 523 hasta ile birlikte toplamda iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya yükseldi.

#1
Foto - Yukarıdaki tabloya göre Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vaka görüldü. İlk ölüm ise 15 Mart'ta yaşandı. 19 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 86 bin 306 olurken ölü sayısı ise 2017'ye yükseldi. Bugüne kadar tedavi edilen kişi sayısı 11 bin 976 oldu. Toplamda 634 bin 277 test yapıldı. Yoğun bakımdaki kişi sayısı ise 1922.

Yukarıdaki tabloya göre Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vaka görüldü. İlk ölüm ise 15 Mart'ta yaşandı. 19 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 86 bin 306 olurken ölü sayısı ise 2017'ye yükseldi. Bugüne kadar tedavi edilen kişi sayısı 11 bin 976 oldu. Toplamda 634 bin 277 test yapıldı. Yoğun bakımdaki kişi sayısı ise 1922.

#2
Foto - Ülkemizde her geçen gün test sayılarının yükselmesiyle beraber vaka sayılarında da artış yaşanıyor. 11 Mart’ta 1 vaka varken, bu rakam 19 Nisan'da 86 bin 306 oldu.

Ülkemizde her geçen gün test sayılarının yükselmesiyle beraber vaka sayılarında da artış yaşanıyor. 11 Mart’ta 1 vaka varken, bu rakam 19 Nisan'da 86 bin 306 oldu.

#3
Foto - Yukarıda, günlük test sayıları ile vakaların artış hızı gösteriliyor.

Yukarıda, günlük test sayıları ile vakaların artış hızı gösteriliyor.

#4
Foto - Toplam vaka ve aktif vakaların yer aldığı yukarıdaki tabloda, aktif vaka sayılarının ülkemizde giderek arttığı görülüyor.

Toplam vaka ve aktif vakaların yer aldığı yukarıdaki tabloda, aktif vaka sayılarının ülkemizde giderek arttığı görülüyor.

#5
Foto - Yukarıda, iyileşen veya hayatını kaybeden vakalar sonrası halen tedavi altında olan aktif vakalar gösteriliyor. 11 Mart’ta 1 olan aktif vaka sayısı, 1 Nisan tarihinde 15 bin seviyelerine çıkarken, 19 Nisan'da 72 bin 313 seviyesine çıktı.

Yukarıda, iyileşen veya hayatını kaybeden vakalar sonrası halen tedavi altında olan aktif vakalar gösteriliyor. 11 Mart’ta 1 olan aktif vaka sayısı, 1 Nisan tarihinde 15 bin seviyelerine çıkarken, 19 Nisan'da 72 bin 313 seviyesine çıktı.

#6
Foto - Yukarıdaki tabloda, yeni vaka ile toplam vakanın yüzdelik karşılaştırılması yapılıyor. 19 Nisan'da yüzde 5'in altına düştüğü görülüyor.

Yukarıdaki tabloda, yeni vaka ile toplam vakanın yüzdelik karşılaştırılması yapılıyor. 19 Nisan'da yüzde 5'in altına düştüğü görülüyor.

#7
Foto - Yeni test, toplam vaka ve yeni vakaların oranlarının gösterildiği bu tabloda, toplam vakaların yüzdelik oranının giderek yükseldiği gözlenirken yeni vaka sayısında düşüş yaşandığı görülüyor.

Yeni test, toplam vaka ve yeni vakaların oranlarının gösterildiği bu tabloda, toplam vakaların yüzdelik oranının giderek yükseldiği gözlenirken yeni vaka sayısında düşüş yaşandığı görülüyor.

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