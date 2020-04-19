2020-04-19 20:33:54 19 Nisan 2020 itibariyle grafiklerle Türkiye'nin son koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Nisan günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Bugün 127 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 3 bin 977. Öte yandan iyileşen hasta sayısı her geçen gün artıyor. Son 24 saatte iyileşen bin 523 hasta ile birlikte toplamda iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya yükseldi.