2023-11-19 02:36:21 19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son durum nedir? İstanbul yağışları barajları etkiledi mi, su seviyesini yükseltti mi? Barajların doluluk oranları
İstanbul'un su sorunu şehirde yaşayanları yakından ilgilendirdiği için barajlarda doluluk oranları, İstanbul'un barajları doldu mu ve İstanbul su durumu gibi kelimelerle Google gibi arama motorlarında arama yapıyor. Son günlerdeki yoğun yağışların barajları doldurup doldurmadığı merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 19 Kasım 2023 Cumartesi güncel baraj doluluk oranlarını paylaşıyor.