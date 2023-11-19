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19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son durum nedir? İstanbul yağışları barajları etkiledi mi, su seviyesini yükseltti mi? Barajların doluluk oranları

2023-11-19 02:36:21
19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son durum nedir? İstanbul yağışları barajları etkiledi mi, su seviyesini yükseltti mi? Barajların doluluk oranları

İstanbul'un su sorunu şehirde yaşayanları yakından ilgilendirdiği için barajlarda doluluk oranları, İstanbul'un barajları doldu mu ve İstanbul su durumu gibi kelimelerle Google gibi arama motorlarında arama yapıyor. Son günlerdeki yoğun yağışların barajları doldurup doldurmadığı merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 19 Kasım 2023 Cumartesi güncel baraj doluluk oranlarını paylaşıyor.

#1
Foto - 19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son durum nedir? İstanbul yağışları barajları etkiledi mi, su seviyesini yükseltti mi? Barajların doluluk oranları

Güncel baraj doluluk oranları, Megakentte görülen yağışların ardından gündeme geldi. İstanbul'un en büyük su kaynağı olan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 20'nin altında seyretmeye devam ediyor. Son günlerde görülen yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 17,82 ölçüldü. İşte 18 Kasım 2023 İstanbul baraj doluluk oranları son durum...

#2
Foto - 19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son durum nedir? İstanbul yağışları barajları etkiledi mi, su seviyesini yükseltti mi? Barajların doluluk oranları

Türkiye genelinde yağışlar hakim olmaya başladı. 11 Kasım İstanbul'da başlayan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı. Barak doluluk oranları Cumartesi 16,19, Pazar günü 16,43 olarak belirtildi.

#3
Foto - 19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son durum nedir? İstanbul yağışları barajları etkiledi mi, su seviyesini yükseltti mi? Barajların doluluk oranları

Özellikle İstanbul'da son yağışlardan sonra baraj doluluk oranı merak ediliyor. 14 Kasım 2023 baraj doluluk oranı 17,08'e çıkmıştı. 18 Kasım'da ise İstanbul'da yağmurlarla birlikte baraj doluluk oranı .82'ye yükseldi.

#4
Foto - 19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son durum nedir? İstanbul yağışları barajları etkiledi mi, su seviyesini yükseltti mi? Barajların doluluk oranları

Başka bir ifadeyle cumartesi günü sabahtan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 1.5'e yakın artış sağladı.

#5
Foto - 19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son durum nedir? İstanbul yağışları barajları etkiledi mi, su seviyesini yükseltti mi? Barajların doluluk oranları

Terkos Barajı % 9,31 Alibey Barajı ,45 Büyükçekmece Barajı % 5,58 Ömerli Barajı 6,56 Darlık Barajı (,17 Elmalı Barajı ,67

#6
Foto - 19 Kasım İstanbul İSKİ barajlarda son durum nedir? İstanbul yağışları barajları etkiledi mi, su seviyesini yükseltti mi? Barajların doluluk oranları

Kazandere Barajı % 5,83 Pabuçdere Barajı % 2,46 Sazlıdere Barajı % 3,57 Istrancalar Barajı ,71

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