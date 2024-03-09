1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

Konağın bir kısmının restorasyonunun tamamlandığını diğer bir kısmının ise atıl halde olduğunu ifade eden Özkan, “Biz işletmeyi açmadan önce mevcut konak yıkık durumdaydı. Restorasyonunu yaptıktan sonra amacımız Silvan’da bir turizm rotası oluşturarak ilçede turizm faaliyetini artırmaktır. Silvan bu konuda çok zengin ve tarihi konakları olan bir ilçe. Konağımızın bir kısmını şu an yapabilmiş durumdayız. Atıl durumda olan bir kısmı daha var. Orayı da butik otel olarak turizme kazandırmak istiyoruz. Onun da projelendirme aşamasındayız. İnşallah yakın bir süreçte Silvan’a butik otel projemiz var” diye konuştu.