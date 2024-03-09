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Kültür Sanat
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1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

2024-03-09 20:18:41
1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

Diyarbakır’da bulunan Ali Ağa Konağı turistlerin ilgi odağı oldu.

#1
Foto - 1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki tarihi Ali Ağa Konağı, mimarisiyle ilçede kültür turizminin önde gelen yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - 1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

Silvan ilçesi Kale Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık olarak 2 bin 500 metrekarelik alanda yapılan tarihi Ali Ağa Konağı, 1860 yılında Hacı Reşit Ağa tarafından yapıldığı biliniyor. Konak, 2022 yılında restorasyonu tamamlandıktan sonra kafeye çevrilerek ilçeye gelen turistlerin uğrak noktası haline geldi.

#3
Foto - 1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

Konak sahibi Esat Özkan, haremlik selamlık konseptiyle 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu olan konağın geçmiş tarihte çeşitli olaylara tanıklık ettiğini söyledi.

#4
Foto - 1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

Özkan, “Ali Ağa Konağı 1800’lü yılların ortasında yapılmış Silvan mimarisine uygun eski tarihi bir konak. En büyük özelliklerinden bir tanesi haremlik selamlık konseptiyle 2 bin 500 metrekare alan kurulmuş. Silvan’ın nadide konaklarından birisidir. Osmanlı’nın sonlarında ve Cumhuriyetin kuruluş aşamalarında çeşitli olaylara şahitlik etmiş bir konaktan bahsediyoruz. Atatürk burada düzenli bir ordu olmadığından bölgedeki Kürt aşiretleri örgütlemek için burada da konaklamış” dedi.

#5
Foto - 1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

Konağın bir kısmının restorasyonunun tamamlandığını diğer bir kısmının ise atıl halde olduğunu ifade eden Özkan, “Biz işletmeyi açmadan önce mevcut konak yıkık durumdaydı. Restorasyonunu yaptıktan sonra amacımız Silvan’da bir turizm rotası oluşturarak ilçede turizm faaliyetini artırmaktır. Silvan bu konuda çok zengin ve tarihi konakları olan bir ilçe. Konağımızın bir kısmını şu an yapabilmiş durumdayız. Atıl durumda olan bir kısmı daha var. Orayı da butik otel olarak turizme kazandırmak istiyoruz. Onun da projelendirme aşamasındayız. İnşallah yakın bir süreçte Silvan’a butik otel projemiz var” diye konuştu.

#6
Foto - 1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

İnce işçilik ve yalancı sütunlarla konağın süslendiğini dile getiren Özkan, “Konağımız bir dolgu üzerine konumlandırılmış durumda. Aslında Silvan’daki konakların en büyük özelliklerinden bir tanesi de eski burçların üzerine yapılmasıyla sağlandığı için sağlam bir zemin üzerine konumlandırılmış bir konaktan bahsediyoruz. Konağı incelediğimiz zaman şunu görebiliriz; birçok ince işçilik, yalancı sütunlar ve güzel kemerlerle süslenmiş bir konak. Bunlar da Silvan’daki konakların öne çıkan en önemli özelliklerinden birisidir” ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - 1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

#8
Foto - 1860 yılında yapıldı! Turistlerin uğrak noktası oldu

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