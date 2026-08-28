18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8
Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra giden Fenerbahçe'nin yol haritası ve aklındaki plan iyiden iyiye netleşti...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra giden Fenerbahçe'nin yol haritası ve aklındaki plan iyiden iyiye netleşti...
18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönen Fenerbahçe’de kimse 'bu bize yeter' modunda değil... Başkan Aziz Yıldırım’ı tanıyanlar biliyor ki, sarı-lacivertliler için ana hedef lig şampiyonluğu olsa da Şampiyonlar Ligi’nde önemli işler başarmak da Fenerbahçe'nin hedefleri arasında.
Fenerbahçe uzun süre sonra döndüğü Devler Ligi’nde hesaplarını tur atlama barajı üzerine kuracak. Dev rakiplerle kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve yönetim, dev organizasyondaki rotalarını ilk andan itibaren çizmeye başladı.
Son 16 turuna adını yazdırması için belirlenen ideal puan hedefi 15. Opta istatistikleri ve turnuva simülasyonlarına göre 15 puan toplayan takımlar s ihtimalle ilk 8 sıra içerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki atmosferi avantaja çevirip deplasmanlardan çıkaracağı kritik puanlarla bu eşiği aşabilir; hem de herkesi şaşırtarak.
15 puanlık dev hedef doğrultusunda Kadıköy’de oynanacak Slavia Prag, Villarreal ve Roma müsabakalarından mutlak galibiyet alınması zorunlu. Dış sahada ise görece daha uygun bir profile sahip LASK ve tarafsız sahada (Londra'da) oynanacak Shakhtar maçları, 3 puanın ana hedef olarak belirlendiği virajlar olarak öne çıkacak. Bu 5 karşılaşmadan çıkarılacak 15 puan Fenerbahçe'yi bir anda Devler Ligi’nin en iyi 8 takımı arasına sokar. Zaten o dakikadan sonra Fenerbahçeliler için hayaller bambaşka bir yere taşınır.
Olası puan kayıplarında ise gözler play-off (9-24. sıralar) sınırına çevrilir. Simülasyonlara göre 10 puan toplamak ? oranında bir üst tur biletini garantiliyor.
Fotospor'a göre; ancak sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım’ı tanıyanlar; tüm konsantrasyonun, play-off stresi yaşamadan doğrudan Son 16 kapısını açacak olan 15 puanlık ideale odaklanmak olacağını tahmin edebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23