18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8

15 puanlık dev hedef doğrultusunda Kadıköy’de oynanacak Slavia Prag, Villarreal ve Roma müsabakalarından mutlak galibiyet alınması zorunlu. Dış sahada ise görece daha uygun bir profile sahip LASK ve tarafsız sahada (Londra'da) oynanacak Shakhtar maçları, 3 puanın ana hedef olarak belirlendiği virajlar olarak öne çıkacak. Bu 5 karşılaşmadan çıkarılacak 15 puan Fenerbahçe'yi bir anda Devler Ligi’nin en iyi 8 takımı arasına sokar. Zaten o dakikadan sonra Fenerbahçeliler için hayaller bambaşka bir yere taşınır.