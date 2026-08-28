  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den özel cihaz getirdi! Harıl harıl arayış başladı: Tüm dünyanın gözü şimdi Ağrı Dağı'nda Özel olarak istendi ve... Beşiktaş'a Gineli orta saha! Hedef Ilaix Moriba Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı Siyonist köpeğin hedefi İsrail’deki goyimler! Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık ABD basını manşetten duyurdu: Türkiye’nin o gizli stratejisi tüm küresel dengeleri altüst etti Yeni Parti üye çalışmaları için mobbinge mi başladı? CHP'den sert açıklama O çete artık gün yüzü göremeyecek! Türkiye’de tam 20 milyon kişiye zarar vermişlerdi Yapay zekâda yeni dönem! Seviye e-Devlet üzerinden ölçülecek
Spor
7
Yeniakit Publisher
18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra giden Fenerbahçe'nin yol haritası ve aklındaki plan iyiden iyiye netleşti...

#1
Foto - 18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönen Fenerbahçe’de kimse 'bu bize yeter' modunda değil... Başkan Aziz Yıldırım’ı tanıyanlar biliyor ki, sarı-lacivertliler için ana hedef lig şampiyonluğu olsa da Şampiyonlar Ligi’nde önemli işler başarmak da Fenerbahçe'nin hedefleri arasında.

#2
Foto - 18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8

Fenerbahçe uzun süre sonra döndüğü Devler Ligi’nde hesaplarını tur atlama barajı üzerine kuracak. Dev rakiplerle kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve yönetim, dev organizasyondaki rotalarını ilk andan itibaren çizmeye başladı.

#3
Foto - 18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8

Son 16 turuna adını yazdırması için belirlenen ideal puan hedefi 15. Opta istatistikleri ve turnuva simülasyonlarına göre 15 puan toplayan takımlar s ihtimalle ilk 8 sıra içerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki atmosferi avantaja çevirip deplasmanlardan çıkaracağı kritik puanlarla bu eşiği aşabilir; hem de herkesi şaşırtarak.

#4
Foto - 18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8

15 puanlık dev hedef doğrultusunda Kadıköy’de oynanacak Slavia Prag, Villarreal ve Roma müsabakalarından mutlak galibiyet alınması zorunlu. Dış sahada ise görece daha uygun bir profile sahip LASK ve tarafsız sahada (Londra'da) oynanacak Shakhtar maçları, 3 puanın ana hedef olarak belirlendiği virajlar olarak öne çıkacak. Bu 5 karşılaşmadan çıkarılacak 15 puan Fenerbahçe'yi bir anda Devler Ligi’nin en iyi 8 takımı arasına sokar. Zaten o dakikadan sonra Fenerbahçeliler için hayaller bambaşka bir yere taşınır.

#5
Foto - 18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8

Olası puan kayıplarında ise gözler play-off (9-24. sıralar) sınırına çevrilir. Simülasyonlara göre 10 puan toplamak ? oranında bir üst tur biletini garantiliyor.

#6
Foto - 18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8

Fotospor'a göre; ancak sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım’ı tanıyanlar; tüm konsantrasyonun, play-off stresi yaşamadan doğrudan Son 16 kapısını açacak olan 15 puanlık ideale odaklanmak olacağını tahmin edebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
11 Eylül saldırılarına 27 yıl sonra yargılama... İşte Amerikan adaleti!
Dünya

11 Eylül saldırılarına 27 yıl sonra yargılama... İşte Amerikan adaleti!

ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olmakla suçladığı Halid Şeyh Muhammed ile beraberindeki 3 sanığın yargılanacağı tarih bell..
Togg'dan otomobil piyasasını hareketlendirecek T6 hamlesi: Cebinde 1 milyon TL olan beklesin!
Ekonomi

Togg'dan otomobil piyasasını hareketlendirecek T6 hamlesi: Cebinde 1 milyon TL olan beklesin!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, T10X ve T10F'in ardından çok daha geniş bir kesime hitap edecek yeni modeli için hazırlıklarını sürdürüyor..
Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev
Dünya

Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'nin kendini feshetmesinin ardından elebaşı Mazlum Abdi'nin görevi belli oldu.
İstanbul'da sıcak saatler! 3 polis yaralı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler! 3 polis yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aracıyla kaçan şüpheliyi takip ederken meydana gelen trafik kazasında 3 yunus polisi yaralandı. Yaralı po..
Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma
Gündem

Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'da katıldığı bir finans toplantısında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle İngiliz ekonomist Timot..
İsrail, Kudüs’ün simge kapısının adını tabeladan kaldırdı
Dünya

İsrail, Kudüs’ün simge kapısının adını tabeladan kaldırdı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan tarihî Şam Kapısı’nı gösteren tabelayı indirerek yerine “Antik Kapı” yazılı tabela y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23