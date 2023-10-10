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18 ton yakaladı kasası bin TL!

2023-10-10 14:56:29
18 ton yakaladı kasası bin TL!

Çanakkale Boğazı'nda torik bolluğu yaşanıyor. Denize açılan Tatar Reis tam 18 ton torik yakaladı.

#1
Foto - 18 ton yakaladı kasası bin TL!

Çanakkale Boğazı’nda Kemer Köyü açıklarında balık avı için denizde olan Tatar Reis balıkçılık gırgır teknesi 18 ton yaklaşık 1500 kasa torik yakaladı. Toriklerin kasası bin TL’den satıldı.

#2
Foto - 18 ton yakaladı kasası bin TL!

Çanakkale Boğazı’nda 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte Tatar Reis Balıkçılık gırgır teknesi denizde av sezonuna devam ediyor.

#3
Foto - 18 ton yakaladı kasası bin TL!

Çanakkale Boğazı’nda Kemer köyü açıklarında avlanmaya giden gırgır teknesi ağlarını denize bıraktı. Teknesinin tayfası, denizdeki ağları heyecanla güverteye çekti. Ağların haznesindeki torikleri gören gırgır teknesinin reis ve tayfaları, büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 18 ton torik vakumlama sistemiyle güverteye alındı.

#4
Foto - 18 ton yakaladı kasası bin TL!

Gırgır teknesindeki yaklaşık bin 500 kasa torik, kasası bin TL’den satıldı.

#5
Foto - 18 ton yakaladı kasası bin TL!

Balık sezonun bereketli geçtiğini belirten Tatar Reis adlı gırgır teknesinin kaptanı Murat Aksoy, Kemer köyü açıklarında 18 tona yakın torik yakaladıklarını söyledi.

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