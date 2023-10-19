17.yüzyıldan kalan mezar taşları sergileniyor

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Proje Özendirme ve Uygulama Yarışması’nda Başarı Ödülü alan projede Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden emekli Öğretim Üyesi Dr. Ertan Daş ve ekibi, yaklaşık 2 yıl içerisinde 521 adet tarihi mezar taşının envanterini çıkardı. Bunların arasından 202 adet tarihi mezar taşı sağlam ve sanat değeri yüksek bulunarak sergilenmeye uygun görüldü. Kuşadası’nın kültürü, demografik yapısı, geçirdiği sosyal değişimler, yaşanan siyasi olaylar, geleneksel meslekler, salgın hastalıklar, mahalle ve yer isimleri gibi kent tarihi açısından önemli bilgiler içeren tarihi mezar taşlarından oluşacak sergi alanı Kuşadası’nın tarihine ışık tutacak. Uzman rehberler tarafından da tanıtılacak olan sergi alanının, tarihi önem taşımasının ve kent kimliğine katkı sunmasının yanı sıra kültür turizmine de katkı sunması hedefleniyor.