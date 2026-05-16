SON DAKİKA
O azınlıktaysanız... Dünya nüfusunun sadece %2'sinde var! Çok özel insanların taşıdığı özellik... Yılın olayı olacak! Jorge Jesus'la anlaşma tamam: İmza tarihi bile hemen hemen netleşti Hakan Safi'den çok konuşulacak hareket! Fenerbahçe'yi UEFA tehlikesinden böyle kurtaracak Van Gölü'nde gün batımı bir başka güzel Süper Lig'de küme düşecek son takım yarın belli oluyor Tayland'da heyecanlandıran keşif! Bilim insanları merakla bekliyor! Bilecik'te can eriği sezonu başladı Vay ki vay... Osimhen neden tek başına alt katta oturdu? Nedeni ortaya çıktı İşte gelen yeni yetenekler! BARKAN'ın son versiyonunda şov zamanı
Hakan Safi'den çok konuşulacak hareket! Fenerbahçe'yi UEFA tehlikesinden böyle kurtaracak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hakan Safi'den çok konuşulacak hareket! Fenerbahçe'yi UEFA tehlikesinden böyle kurtaracak

Fenerbahçe'nin Haziran başında açıklanması beklenen 15 milyon Euro’luk UEFA cezası ve kapıdaki transfer ambargosu tehlikesine karşı, Hakan Safi dev bir operasyon için düğmeye bastı. Safi Holding’in uluslararası gücünü, şahsi finansal itibarını ve banka teminatlı sermaye artırımı sözlerini 'Nyon Dosyası’na ekleyerek 'bize ceza vermeyin' diyecek. UEFA’nın katı Finansal Sürdürülebilirlik Kuralları’nı (FSR) sadece savunma yaparak değil, 'sıcak para' ve 'bağımsız denetim garantisiyle' aşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe camiası, Haziran başında resmileşeceği iddia edilen 15 milyon Euro’luk UEFA cezası ve toplamda 150 milyon Euro’yu bulan kısa vadeli borç yüküyle sarsılırken, Aziz Yıldırım’ın karşısına "güçlü aday" olarak çıkan Hakan Safi, "finansal kurtarıcı" olarak plan yaptı. Safi, kulübü transfer blokajı ve ağır para cezalarından kurtarmak için dev bir operasyon başlatıyor.

Nyon’daki UEFA merkezine gidecek olan Hakan Safi, Safi Holding’in uluslararası finansal gücünü ve yaklaşık 750 milyon dolarlık şahsi servetini bir "güven teminatı" olarak masaya sürecek. Gelen bilgilere göre UEFA’ya şu bazı somut teklifler sunacak:

- Limit aşımına neden olan açığın, yeni yönetim tarafından yapılacak karşılıksız sermaye artırımı veya dev sponsorluk anlaşmalarıyla (Safiport üzerinden) derhal kapatılacağını taahhüt edecek.

- Cezanın nakit olarak ödenmesi yerine, transfer ve mevcut kadro maliyetlerinin sürdürülebilirliğini kanıtlayan 3 yıllık bir "Mali Disiplin Planı" imzalamayı önerecek.

Safi’nin liderlik edeceği heyette sadece muhtemelen beraber çalışacağı yöneticiler değil, Avrupa spor hukukunun en kıdemli isimleri yer alacak. - Kulübün acil ödeme planını "onaylı" şekilde sunacak bağımsız denetim uzmanları. - Daha önce benzer FSR (Finansal Sürdürülebilirlik) dosyalarında ceza indirimini başarmış Avrupalı spor avukatları.

Safi ve ekibi UEFA Denetim Kurulu (CFCB) önünde yapacağı savunmanın merkezinde, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve kur dalgalanmalarının bütçe üzerindeki "mücbir sebep" etkisi olacak. Safi, "kötü yönetim değil, kontrol dışı ekonomik sapma" diyecek. Fotospor'a göre; Sapmayı yeni yönetim olarak finanse etmeye hazır olduklarının mesajını verecek. 15 milyon Euro’luk cezayı "ertelenmiş cezaya" çevirmeye çalışacak.

