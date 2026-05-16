Hakan Safi'den çok konuşulacak hareket! Fenerbahçe'yi UEFA tehlikesinden böyle kurtaracak

Fenerbahçe'nin Haziran başında açıklanması beklenen 15 milyon Euro’luk UEFA cezası ve kapıdaki transfer ambargosu tehlikesine karşı, Hakan Safi dev bir operasyon için düğmeye bastı. Safi Holding’in uluslararası gücünü, şahsi finansal itibarını ve banka teminatlı sermaye artırımı sözlerini 'Nyon Dosyası’na ekleyerek 'bize ceza vermeyin' diyecek. UEFA’nın katı Finansal Sürdürülebilirlik Kuralları’nı (FSR) sadece savunma yaparak değil, 'sıcak para' ve 'bağımsız denetim garantisiyle' aşmayı hedefliyor.