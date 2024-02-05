2024-02-05 16:53:27 150 metrekareden tonlarca ürün kaldırıyor! Üç günde bir onu hasat edip cebini parayla dolduruyor! Sen ne yaptın böyle Orhan abi
Kurduğu üretim tesisi ile bölgenin tüm ihtiyacını karşılayan girişimci Orhan Kaçmaz, 3 günde bir yaptığı hasatla ayda 6 ton ürün alıyor. 150 metrekarelik alandan aldığı verim ile her geçen gün hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurduğu üretim tesisi ile birlikte mantar üretimi yapan girişimci Orhan Kaçmaz, 150 metrekareden tonlarca ürün alıyor. Kapalı alanda kültür mantarı üretmeye başlayan Tatvanlı girişimci Orhan Kaçmaz, ayda 6 tona yakın mantar üretimi yapmaktadır. 40 gün önce ektiği ürünleri hasat etmeye başladığını belirten Kaçmaz, hedefine katladıkça katlıyor.