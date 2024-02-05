150 metrekareden tonlarca ürün kaldırıyor! Üç günde bir onu hasat edip cebini parayla dolduruyor! Sen ne yaptın böyle Orhan abi

Halihazırda kurulan tesiste 6 ila 7 ton üretim yapıldığını ifade Kaçmaz, tesisin ortalama 4'te 1'lik üretim kapasitesine denk geldiğini aktardı. Üretilen mantarların Tatvan iç piyasası ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Orhan Kaçmaz, çevre illere ve bölgeye gönderim yaptıklarını söyledi. Bölgenin mantar ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Kaçmaz, “Ürünlerin durumuna göre 3 günde bir hasat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz tam kapasitede üretime ulaşmaktır. Bu kapasiteye ulaştığımızda aylık ortalama 20 tona yakın bir üretim miktarına ulaşmış olacağımız anlamına geliyor. İnşallah kısa sürede de bu hedefimize ulaşarak hem üretime hem de istihdama katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.