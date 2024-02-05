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150 metrekareden tonlarca ürün kaldırıyor! Üç günde bir onu hasat edip cebini parayla dolduruyor! Sen ne yaptın böyle Orhan abi

2024-02-05 16:53:27
150 metrekareden tonlarca ürün kaldırıyor! Üç günde bir onu hasat edip cebini parayla dolduruyor! Sen ne yaptın böyle Orhan abi

Kurduğu üretim tesisi ile bölgenin tüm ihtiyacını karşılayan girişimci Orhan Kaçmaz, 3 günde bir yaptığı hasatla ayda 6 ton ürün alıyor. 150 metrekarelik alandan aldığı verim ile her geçen gün hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurduğu üretim tesisi ile birlikte mantar üretimi yapan girişimci Orhan Kaçmaz, 150 metrekareden tonlarca ürün alıyor. Kapalı alanda kültür mantarı üretmeye başlayan Tatvanlı girişimci Orhan Kaçmaz, ayda 6 tona yakın mantar üretimi yapmaktadır. 40 gün önce ektiği ürünleri hasat etmeye başladığını belirten Kaçmaz, hedefine katladıkça katlıyor.

#1
Foto - 150 metrekareden tonlarca ürün kaldırıyor! Üç günde bir onu hasat edip cebini parayla dolduruyor! Sen ne yaptın böyle Orhan abi

Ayda 6 tona yakın mantar üretimi gerçekleştiren Orhan Kaçmaz, kurduğu tesiste şu an itibarıyla 4'te 1'lik kapasite ile üretim yapabildiğini dile getirdi. 40 gün önce ektiği ürünleri hasat etmeye başladığını ifade eden Kaçmaz, ilçede ürettiği mantarları Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra Muş ve Van gibi bölge illere de gönderiyor. Tam kapasite üretime geçmesi ile birlikte aylık 20 ton üretim yapılabileceğini aktaran Orhan Kaçmaz, yerel ekonomiye olumlu katkı sağlamayı hedefleyerek bölgede istihdam alanı oluşturmayı amaçlıyor.

#2
Foto - 150 metrekareden tonlarca ürün kaldırıyor! Üç günde bir onu hasat edip cebini parayla dolduruyor! Sen ne yaptın böyle Orhan abi

Kurduğu tesisin yaklaşık 20 tonluk bir üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Kaçmaz, tesiste aile bireyleri ile birlikte ürettikleri mantarları bölgenin ihtiyacını karşılamak için sattığını belirtiyor. Uzun yıllardır sektörde yer aldığını aktaran Kaçmaz, “Üretim tesisimizin bin 150 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Bu alan içerisinde oluşturduğumuz alanlarda kültür mantarı üretimi gerçekleştiriyoruz. Bugün de 40 gün önce ekimini gerçekleştirdiğimiz mantarlarımızın ilk hasadını yapmaya başladık.” dedi.

#3
Foto - 150 metrekareden tonlarca ürün kaldırıyor! Üç günde bir onu hasat edip cebini parayla dolduruyor! Sen ne yaptın böyle Orhan abi

Halihazırda kurulan tesiste 6 ila 7 ton üretim yapıldığını ifade Kaçmaz, tesisin ortalama 4'te 1'lik üretim kapasitesine denk geldiğini aktardı. Üretilen mantarların Tatvan iç piyasası ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Orhan Kaçmaz, çevre illere ve bölgeye gönderim yaptıklarını söyledi. Bölgenin mantar ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Kaçmaz, “Ürünlerin durumuna göre 3 günde bir hasat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz tam kapasitede üretime ulaşmaktır. Bu kapasiteye ulaştığımızda aylık ortalama 20 tona yakın bir üretim miktarına ulaşmış olacağımız anlamına geliyor. İnşallah kısa sürede de bu hedefimize ulaşarak hem üretime hem de istihdama katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

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