15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı

Her yaş grubundan insan vardı. Bombaların üzerlerine kahramanca gittiler. Burada bir kahramanlık destanı yazıldı. 6 yıl geçti ancak 60 yıl da geçse bizden sonra gelen kuşaklar bu kahramanları unutmayacaklar. Hep onları hatırlayıp hayırla yad edeceğiz." diye konuştu.