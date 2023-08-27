Ünlülerin sesiyle yapılan dolandırıcılık 'pes' dedirtti! Doğukan Manço ve Erhan Güleryüz'ün sesini taklit eden çete üyelerinin, Demet Akalın, Beyazıt Öztürk gibi ünlülerden para istediği ortaya çıktı. Ayrıca Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'i, "Abi ben Doğukan, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırdıkları anlaşıldı. 21 kişilik çete, son olarak bir otel sahibi gibi resepsiyon görevlilerini arayıp para istedi. Ses taklidi yaparak 47 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlenen çete üyeleri yakalandı.