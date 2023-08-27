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Ünlülerin sesiyle yapılan dolandırıcılık 'pes' dedirtti! Doğukan Manço ve Erhan Güleryüz'ün sesini taklit eden çete üyelerinin, Demet Akalın, Beyazıt Öztürk gibi ünlülerden para istediği ortaya çıktı. Ayrıca Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'i, "Abi ben Doğukan, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırdıkları anlaşıldı. 21 kişilik çete, son olarak bir otel sahibi gibi resepsiyon görevlilerini arayıp para istedi. Ses taklidi yaparak 47 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlenen çete üyeleri yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akıllara durgunluk verecek bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle dolandırıcılık yapan 4 çete üyesi, sabit telefondan aradıkları resepsiyon görevlilerine kendini otel sahibi gibi tanıtıp sesini de taklit ederek para istedi. Sert konuşarak otel görevlisini baskı altına alınan şüphelilerin bu yöntem ile yaklaşık 15 milyon lira aldıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 21 çete üyesinden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin daha önce de Doğukan Manço ve Aynı Grubu solisti Erhan Güleryüz'ün adını kullanıp sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek Demet Akalın, Beyazıt Öztürk gibi ünlülerden para istediği ortaya çıktı. Çete üyelerinin Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'i, "Abi ben Doğukan, evden ayrıldım, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırdığı da anlaşıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sahiplerinin sesini taklit ederek otelleri dolandıran bir çete olduğu yönünde ihbar alınca harekete geçti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüphelilerin ülke genelinde faaliyet gösteren birçok oteli sabit numaradan arayıp resepsiyon görevlilerine kendilerini otelin sahibi gibi tanıttıkları anlaşıldı.
Bazen kendilerini vali ya da turizm bakanı olarak da tanıtan dolandırıcılar, cep telefonlarının şarjı bittiği için arkadaşının numarasından aramak zorunda kaldığını, otelin tadilatı için firmaya acil para yatırılması gerektiğini söyledikleri tespit edildi.
Sert konuşarak otel görevlilerini baskı altına da alan dolandırıcıların otelin kasasında bulunan parayı verdikleri iban numarasına yatırttıkları belirlendi.
Parayı gönderdikten sonra otelin gerçek sahibi ile konuşan çalışanlar dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.
ÜNLÜLERİ DE DOLANDIRMIŞLAR Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmayla dolandırıcıların kimliklerini belirledi. Şüphelilerin daha önce de Doğukan Manço ve Aynı Grubu solisti Erhan Güleryüz'ün adını kullanıp sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.
Şüphelilerin Doğukan Manço'nun sesini taklit ederek Demet Akalın, Beyazıt Öztürk gibi ünlülerden para istediği ortaya çıktı.
Çete üyelerinin Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'i, "Abi ben Doğukan, evden ayrıldım, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırdığı da anlaşıldı.
47 KİŞİYİ 15 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya karışan toplam 21 şüphelinin ismini belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
21 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. 15 şüpheli ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ses taklidi yaparak 47 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 22 bin TL nakit para, telefon, sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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