Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…
Pencerelerdeki o ıslaklık bu yöntemle artık tarihe karışacak...
Pencere pervazlarının nemlenmesi sadece görüntü kirliliği değil, aynı zamanda küf ve rutubetin de habercisi! Bu sorunun çözümü için ise kimyasallar veya profesyonel yalıtım çözümleri aramadan önce mutfak çekmecenize bir göz atın... Akşamdan pencere kenarına bırakacağınız o basit eşya, yoğuşmanın yönünü değiştirerek camlarınızın kupkuru kalmasını sağlıyor. İşte detaylar!
Baharın gelmesiyle birlikte gündüzleri ısınan hava, geceleri yerini aniden serinliğe bırakıyor. Bu keskin sıcaklık farkı, pek çok evin pencerelerinde o meşhur "terleme" görüntüsünü de beraberinde getiriyor.
Sabah uyandığınızda cam kenarlarının ıslak, pervazların nemli olması sadece görsel bir rahatsızlık değil; aynı zamanda evinize zarar verebilecek bir sürecin de habercisi.
Mevsim geçişlerinde yaşanan bu durumun arkasında basit bir fizik kuralı yatıyor: Yoğuşma. İç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı arttığında, oda içindeki ılık hava soğuk cam yüzeyine çarpar.
Hava soğudukça taşıyabildiği su buharı miktarı azalır ve fazlalık olan nem, sıvı formuna dönüşerek camın üzerine tutunur.
Eğer bu su damlacıkları zamanında fark edilip temizlenmezse, ahşap pervazların çürümesine, duvarlarda rutubet kokusuna ve sağlığı tehdit eden küf oluşumuna zemin hazırlayabilir.
Sosyal medyada son dönemde hızla yayılan ve ilk bakışta şaşırtıcı gelen bir yöntem, bu nem sorununa pratik bir çözüm sunuyor.
İhtiyacınız olan tek şey ise mutfak çekmecenizde duran sıradan bir paslanmaz çelik kaşık.
Paslanmaz çelik, cama kıyasla ısıyı çok daha hızlı kaybeden bir maddedir.
Pervaza yerleştirilen metal kaşık, gece boyunca cam yüzeyinden daha düşük bir sıcaklığa ulaşır. Havadaki su buharı ise her zaman ortamdaki en soğuk yüzeye yönelme eğilimindedir. Bu sayede yoğuşma cam üzerinde değil, daha soğuk olan kaşığın üzerinde gerçekleşir.
Uygulama oldukça zahmetsiz: -Paslanmaz çelik bir kaşığı alın. -Kaşığın çukur kısmı camın alt birleşim noktasına yakın duracak, sap kısmı ise odaya bakacak şekilde pervaza bırakın. Sabah uyandığınızda nemin cam yerine kaşığın üzerinde toplandığını göreceksiniz.
Bu yöntem nemi yok etmez sadece suyun biriktiği noktayı değiştirerek camı ve pervazı korur. Odadaki toplam nem miktarını düşürmek için düzenli havalandırma veya profesyonel yalıtım çözümleri hala en etkili yollardır.
Ancak baharın bu geçiş döneminde pencereleri sabah ıslak görmek istemiyorsanız, bir kaşık yardımıyla bu sorunu camdan uzak tutabilirsiniz.
