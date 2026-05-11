  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kendileri bile yaptıklarına inanamadı: '1,5 milyon satıyoruz' Kimsenin kolay kolay ihtimal vermeyeceği harekat başlayacak mı? Bu bir işaret mi? Kimsenin ihtimal dahi vermeyeceği ülke Türkiye'den Tayfun ve Yıldırımhan füzesini alıyor: Temmuz ayında duyurulacak Yolsuzlukla yargılanıyordu! Siyonist Netanyahu için güvenlik alarmı verildi Bir dönem düşmanlığın kralını yapan Avrupa ülkesinden Türkiye'ye olay savunma teklifi: Gelin ortaklık kuralım ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde Çin'i ziyaret ediyor... Galatasaray Aral'la kişisel şartlarda anlaştı! Olay teklifi duyurdular... Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı... İçlerinde Phuket müdavimi Görkem’in belediyesi de var! CHP’li belediyeler işçileri çıldırttı
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Pencerelerdeki o ıslaklık bu yöntemle artık tarihe karışacak...

#1
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Pencere pervazlarının nemlenmesi sadece görüntü kirliliği değil, aynı zamanda küf ve rutubetin de habercisi! Bu sorunun çözümü için ise kimyasallar veya profesyonel yalıtım çözümleri aramadan önce mutfak çekmecenize bir göz atın... Akşamdan pencere kenarına bırakacağınız o basit eşya, yoğuşmanın yönünü değiştirerek camlarınızın kupkuru kalmasını sağlıyor. İşte detaylar!

#2
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Baharın gelmesiyle birlikte gündüzleri ısınan hava, geceleri yerini aniden serinliğe bırakıyor. Bu keskin sıcaklık farkı, pek çok evin pencerelerinde o meşhur "terleme" görüntüsünü de beraberinde getiriyor.

#3
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Sabah uyandığınızda cam kenarlarının ıslak, pervazların nemli olması sadece görsel bir rahatsızlık değil; aynı zamanda evinize zarar verebilecek bir sürecin de habercisi.

#4
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Mevsim geçişlerinde yaşanan bu durumun arkasında basit bir fizik kuralı yatıyor: Yoğuşma. İç ve dış ortam arasındaki sıcaklık farkı arttığında, oda içindeki ılık hava soğuk cam yüzeyine çarpar.

#5
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Hava soğudukça taşıyabildiği su buharı miktarı azalır ve fazlalık olan nem, sıvı formuna dönüşerek camın üzerine tutunur.

#6
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Eğer bu su damlacıkları zamanında fark edilip temizlenmezse, ahşap pervazların çürümesine, duvarlarda rutubet kokusuna ve sağlığı tehdit eden küf oluşumuna zemin hazırlayabilir.

#7
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Sosyal medyada son dönemde hızla yayılan ve ilk bakışta şaşırtıcı gelen bir yöntem, bu nem sorununa pratik bir çözüm sunuyor.

#8
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

İhtiyacınız olan tek şey ise mutfak çekmecenizde duran sıradan bir paslanmaz çelik kaşık.

#9
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Paslanmaz çelik, cama kıyasla ısıyı çok daha hızlı kaybeden bir maddedir.

#10
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Pervaza yerleştirilen metal kaşık, gece boyunca cam yüzeyinden daha düşük bir sıcaklığa ulaşır. Havadaki su buharı ise her zaman ortamdaki en soğuk yüzeye yönelme eğilimindedir. Bu sayede yoğuşma cam üzerinde değil, daha soğuk olan kaşığın üzerinde gerçekleşir.

#11
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Uygulama oldukça zahmetsiz: -Paslanmaz çelik bir kaşığı alın. -Kaşığın çukur kısmı camın alt birleşim noktasına yakın duracak, sap kısmı ise odaya bakacak şekilde pervaza bırakın. Sabah uyandığınızda nemin cam yerine kaşığın üzerinde toplandığını göreceksiniz.

#12
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Bu yöntem nemi yok etmez sadece suyun biriktiği noktayı değiştirerek camı ve pervazı korur. Odadaki toplam nem miktarını düşürmek için düzenli havalandırma veya profesyonel yalıtım çözümleri hala en etkili yollardır.

#13
Foto - Pencere pervazlarının nemlenmesi son bulacak! O bölgeye bunu koyun, terlemeyi anında kessin…

Ancak baharın bu geçiş döneminde pencereleri sabah ıslak görmek istemiyorsanız, bir kaşık yardımıyla bu sorunu camdan uzak tutabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?
Gündem

Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Veli Ağbaba'nın "Görsem tanımam, hiçbir iletişimim yok" dediği Gökhan Böcek hak..
Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı
Gündem

Hizbullah'tan işgalciye ateşkes tokadı! Siyonist askerler Lübnan topraklarında kapana kısıldı

Lübnan direniş hareketi Hizbullah, ateşkesi hiçe sayan ve saldırılarına devam eden katil İsrail ordusuna misilleme yağdırdı. Güney Lübnan’da..
Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!
Gündem

Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın 6 CHP’li meclis üyesi ile birlikte AK Pa..
Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!
Gündem

Gaziantep’te dehşet anları: Kız arkadaşı ile taksiciyi rehin alıp polisle çatıştılar!

Gaziantep’te taksi sürücüsünü rehin alarak kaçan 2 sevgili polisin dur ihtarına uymayarak ateş açtı; çıkan çatışma sonrası yaşanan kovalamac..
CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!
Gündem

CHP’li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere!

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da gözdeleri arasında bulunan CHP’nin Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında ortaya atı..
İBB soruşturmasında flaş operasyon! Kaçacak yer bulamadı, Orhan Yıldırım kıskıvrak yakalandı!
Gündem

İBB soruşturmasında flaş operasyon! Kaçacak yer bulamadı, Orhan Yıldırım kıskıvrak yakalandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. H..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23