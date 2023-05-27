  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
16
140 metre yüksekte ölümle dans

2023-05-27 08:54:19
140 metre yüksekte ölümle dans

İp cambazı Andrea Loreni Milano'da 140 metre yükseklikte yürüdü.

#1
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

İp cambazı Andrea Loreni, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen BAM Sirk Festivali kapsamında, Bosco Verticale'den Unicredit kulesine 140 metre yüksekliğe yerleştirilmiş kablo üzerinde yürüdü.

#2
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#3
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#4
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#5
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#6
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#7
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#8
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#9
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#10
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#11
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#12
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#13
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#14
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

#15
Foto - 140 metre yüksekte ölümle dans

Arap ülkesinden Türkiye'ye flaş teklif: Gelin ülkemizde kurun
Ekonomi

Arap ülkesinden Türkiye'ye flaş teklif: Gelin ülkemizde kurun

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mohamed Al-Hawij, Türk şirketlere Libya’da petrokimya tesisi kurmasını teklif etti.

İbn-i Sina'nın muhteşem önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor! İştah bozan bitki
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın muhteşem önerisi: Şeker hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor! İştah bozan bitki

İbn-i Sina, Tıp Kanunu kitabında yüksek potasyum oranına sahip olan karahindiba bitkisinin şeker hastalığına iyi geldiğini belirtiyor. İşte ..
İzlenme rekoru kırdı! Kars'ta görüntülenen boz ayı ailesinin güldüren pozları
Sosyal Medya

İzlenme rekoru kırdı! Kars'ta görüntülenen boz ayı ailesinin güldüren pozları

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülenen boz ayı ailesinin görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Kime oy verileceği sorulan kadının cevabı sosyal medyayı salladı
Sosyal Medya

Kime oy verileceği sorulan kadının cevabı sosyal medyayı salladı

28 Mayıs'ta kime oy vereceği sorulan kadın Ecevit dedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor!
Teknoloji

WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor!

WhatsApp yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Uygulama kullanılmaya başladığında artık istemediğiniz kişilerle numaranızı paylaşmak zorun..
Canlı yayında 'pazarlık' sorusu! Destici'den muhalefeti utandıracak cevap
Siyaset

Canlı yayında 'pazarlık' sorusu! Destici'den muhalefeti utandıracak cevap

AK Parti ile pazarlık ittifakı yapmadıklarını belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz bu tür konuları gündem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23