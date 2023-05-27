2023-05-27 08:54:19 140 metre yüksekte ölümle dans
İp cambazı Andrea Loreni Milano'da 140 metre yükseklikte yürüdü.
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İp cambazı Andrea Loreni Milano'da 140 metre yükseklikte yürüdü.
İp cambazı Andrea Loreni, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen BAM Sirk Festivali kapsamında, Bosco Verticale'den Unicredit kulesine 140 metre yüksekliğe yerleştirilmiş kablo üzerinde yürüdü.
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