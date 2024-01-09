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14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

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14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

2024-01-09 11:34:46
14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

#1
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

Yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası Türkiye petrol rezervlerine sürekli yenilerini eklerken TPAO'dan 14 il için yeni bir hamle daha geldi.

#2
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

#3
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

Alınan karara göre, TPAO'ya, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

#4
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

Ayrıca, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.

#5
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

"Şehit Esma Çevik Petrol Sahasında" toplam 36 petrol kuyusu açıldı, 23 tanesinde petrol üretimi yapılırken, 14 tanesinde ise sondaj çalışması devam ediyor.

#6
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ise (TPAO), Gabar'daki son verileri paylaşarak günlük petrol üretiminin 30 bin varille rekor kırdığını açıkladı.

#7
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

Gabar'da 30 bin varillik rekor üretim TPAO'dan geçtiğimiz ay yapılan paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol." ifadesi yer aldı. Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz." denildi.

#8
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

Türkiye’nin günlük ihtiyacının yüzde 10’u tek başına Gabar’dan karşılanacak Türkiye’nin günlük petrol tüketimi 1 milyon varil dolayında. 2017’deki resmi verilere göre yerli imkanlarla çıkarılan petrol miktarı günlük 35 bin varilken, günümüzde bu rakam 70 bin varilin üzerine çıkmış durumda.

#9
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

Gabar’daki keşfin ardından katlanan yerli ve milli petrolün neredeyse yarısına yakını buradan temin ediliyor. TPAO’nun açıkladığı resmi verilere göre Gabar’dan çıkarılan petrol Türkiye’nin günlük ihityacının yüzde 2,5’ine denk geliyor.

#10
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

Hedeflenen varil miktarı gerçekleşirse yılsonuna kadar Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 3,5’i Gabar’dan temin edilecek duruma gelecek.

#11
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

2024’te ise 100 bin varil hedefine ulaşılması halinde Türkiye’nin günlük ihtiyacının yüzde 10’u tek başına Gabar’dan karşılanacak.

#12
Foto - 14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak

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