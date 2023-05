13 yıl sonra acılar tazelendi

“Türkiye’nin her yerine göreve gideriz” 4 yıllık maden işçisi Abdurrahman Ekşi, “4 yıllık madenciyim. 2019’dan beri pek çok kaza gördüm. Ölümlü kaza da gördüm. Bir ağabeyimi kaybettim. Burada 2010 yılında kaybettiğimiz arkadaşlarımız, ağabeylerimiz için toplanmış bulunuyoruz. Anma gerçekleştirdik, Kur'an okundu. Hayırlara vesile olsun, dualarımızı ettik. İnşallah böyle ölümlü kazalar bir daha görmek istemiyoruz. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. En son Bartın Amasra‘da gerçekleşen ölümlü kazada tekrar yüreklerimiz burkuldu. Bir daha böyle şeyler görmek istemiyoruz. Türkiye’nin her yerinde göreve gideriz. Yaparız, biz madenciyiz. Elimizden geleni ardımıza koymayız. Allah hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu. Törene TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve sendika yöneticileri, TTK Karadon Müessese yetkilileri ve işçiler katıldı.