13 yaşındaki öğrencilerin hedefi Teknofest'te şampiyon olmak: “Kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor”

Kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor. Biz tasarladık. Parçalarını aldık topladık. Ben, Hasan bir de yazılımını yazan bir abiyle çalıştık. 3 kişi bunu tasarladık” dedi. Dronla festival alanında uçuş deneyimini yaşayan Haluk Murat, “Uçuş çok güzeldi. İleride İHA/SİHA pilotu olmak istiyorum. Çalışmalara başladım. Hevesliyim. Daha iyilerini toplamak istiyorum” ifadelerini kullandı. Tasarladıkları dronla Teknofeste katılarak şampiyon olmak istediklerini belirten Hasan Demirkol, “Bataryası bize 10 dakika uçuş sağlıyor. Karbonfiber taban kullandık