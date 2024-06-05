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Teknoloji-Bilişim
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13 yaşındaki öğrencilerin hedefi Teknofest'te şampiyon olmak: "Kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor"

2024-06-05 12:57:35
13 yaşındaki öğrencilerin hedefi Teknofest'te şampiyon olmak: “Kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor”

Bolu'da 13 yaşındaki Hasan Demirkol ve Haluk Murat'ın tasarladığı dron, Bolu Teknoloji Festivali'nde yoğun ilgi gördü. Dronla bağlantı sağlayan gözlükte uçuyormuş hissi verdiğini söyleyen Haluk Murat, “Uçuş çok güzeldi. İleride İHA/SİHA pilotu olmak istiyorum” dedi. Bolu'da okulların hazırladığı projelerin sergilendiği "Bolu Teknoloji Festivali" İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlendi. Akşemseddin Hafız İmamhatip Ortaokulu 7.sınıf öğrencileri Haluk Murat ve Hasan Demirkol, düzenlenen festivale tasarladıkları dronla katıldı

#1
Foto - 13 yaşındaki öğrencilerin hedefi Teknofest'te şampiyon olmak: "Kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor"

2023-2024 eğitim yılında dronu tasarlayan 13 yaşındaki çocuklar, sadece yazılımı için dışarıdan yardım aldı. Dronun gözlüklerini takarak uçuş deneyimini yaşayan Haluk Murat, “kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor” dedi. Bolu Teknoloji Festivali'nde dronlarını görücüye çıkaran çocukların bundan sonraki hedefi ise Teknofest'e katılarak şampiyon olmak. Dron hakkında konuşan Haluk Murat, “Dronun gözlüğü direkt olarak canlı görüntü sağlıyor. Gözümüze takıyoruz, bildiğimiz gözlük gibi. Uçarken canlı görüntü sağlıyor

#2
Foto - 13 yaşındaki öğrencilerin hedefi Teknofest'te şampiyon olmak: "Kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor"

Kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor. Biz tasarladık. Parçalarını aldık topladık. Ben, Hasan bir de yazılımını yazan bir abiyle çalıştık. 3 kişi bunu tasarladık” dedi. Dronla festival alanında uçuş deneyimini yaşayan Haluk Murat, “Uçuş çok güzeldi. İleride İHA/SİHA pilotu olmak istiyorum. Çalışmalara başladım. Hevesliyim. Daha iyilerini toplamak istiyorum” ifadelerini kullandı. Tasarladıkları dronla Teknofeste katılarak şampiyon olmak istediklerini belirten Hasan Demirkol, “Bataryası bize 10 dakika uçuş sağlıyor. Karbonfiber taban kullandık

#3
Foto - 13 yaşındaki öğrencilerin hedefi Teknofest'te şampiyon olmak: "Kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor"

Genelde dronlarda karbonfiber kullanılıyor. Uçuş başarılı gerçekleşti. Güzel bir şenlik olduk. Bizde dronumuzu gösterdik. Dronumuz çok ilgi gördü. Bilim şenliğini yapan hocalarımıza teşekkür ederiz. Sonraki hedefimiz, Teknofest şampiyonasını kazanmak” diye konuştu. İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki festivalde öğrenciler, biyoloji, kimya, fizik ve mühendislik alanlarındaki bilimsel projelerini sergiledi

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