2024-06-05 12:57:35 13 yaşındaki öğrencilerin hedefi Teknofest'te şampiyon olmak: “Kendimizi uçuyormuş gibi hissettiriyor”
Bolu'da 13 yaşındaki Hasan Demirkol ve Haluk Murat'ın tasarladığı dron, Bolu Teknoloji Festivali'nde yoğun ilgi gördü. Dronla bağlantı sağlayan gözlükte uçuyormuş hissi verdiğini söyleyen Haluk Murat, “Uçuş çok güzeldi. İleride İHA/SİHA pilotu olmak istiyorum” dedi. Bolu'da okulların hazırladığı projelerin sergilendiği "Bolu Teknoloji Festivali" İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlendi. Akşemseddin Hafız İmamhatip Ortaokulu 7.sınıf öğrencileri Haluk Murat ve Hasan Demirkol, düzenlenen festivale tasarladıkları dronla katıldı