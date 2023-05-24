2023-05-24 08:56:11 12.yüzyıla ait kent yeniden inşa edildi
İpekyolu üzerinde bulunan Şehirislam kenti yeniden inşa edildi.
İpekyolu üzerinde bulunan Şehirislam kenti yeniden inşa edildi.
Türkmenistan’da İpek Yolu güzergahındaki 12. yüzyıla ait "Tek Yazır" kalesi olarak bilinen tarihi "Şehrislam" kentinin yeniden inşası tamamlandı.
Türkmenistan İlimler Akademisi, Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonunun (AFCP) desteğiyle tamamlanan projenin kapanış törenine, ABD'nin Aşkabat Büyükelçisi Matthew S. Klimow (sağ 2), Büyükelçilik çalışanları, Türkmen tarih ve arkeoloji uzmanları ve basın mensupları katıldı.
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