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120 sene sonra bir ilk oldu! Eyvah ki ne eyvah! Bu olay felakete sebep olabilir

2023-09-17 14:58:16
120 sene sonra bir ilk oldu! Eyvah ki ne eyvah! Bu olay felakete sebep olabilir

Henonis olarak bilinen bambu türü, 120 yılda bir çiçek açmasıyla ünlüdür. Ancak, bu bitkinin çiçek açması pek hayra alamet olarak görülmez. İşte, araştırmacıların felaket olarak nitelendirdikleri Henonis bambusunun 120 yıl sonraki dönüşümü... Bambu türlerinin en farklısı olarak bilinen Henonis, 120 yılda bir çiçek açmasıyla ünlüdür. 120 yıl aradan sonra çiçek açan bu tür çiçek açtıktan hemen sonra ise ölüyor... Çiçeklenme süresinin arasında 1 asırdan fazla boşluk olduğu için, botanikçilerin çiçeklenme sürecini inceleme şansı ne yazık ki olmuyor. Son büyük çiçeklenme olayı 1908 yılında gerçekleşti, fakat 1903'le 1912 yılları arasında bir miktar çiçeklenme yaşandı ve bir sonraki büyük çiçeklenme 2028 yılı civarına yerleştirildi.

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Foto - 120 sene sonra bir ilk oldu! Eyvah ki ne eyvah! Bu olay felakete sebep olabilir

Bunun yanı sıra, 2020'de Hiroşima Üniversitesi araştırmacıları, yenilenme sürecini inceleme fırsatı bularak güzel ve erken çiçek açan bir bitki ile karşılaştılar. Ancak ekip bu incelemede sonraki çiçeklenme olayının bambu üretimi ve çevre için tam bir felaket olacağı sonucuna vardılar. İncelemenin ilk yazarı Toshihiro Yamada bambunun çiçeklenme süreciyle ilgili, "Bambu çimlenebilecek herhangi bir canlı tohum üretmedi. Bambu filizi üretimi çiçek açtıktan sonra durduruldu. İlk üç yıl boyunca bu bambuda çiçek açtıktan sonra yenilenme belirtisi yoktu." ifadelerini kullandı.

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Foto - 120 sene sonra bir ilk oldu! Eyvah ki ne eyvah! Bu olay felakete sebep olabilir

Ekibin gözlemlerinde aynı zamanda bitkide eşeysiz üreme olmadığı da tespit edildi. Ekip makalelerinde, çalışma alanındaki bütün kültür bitkilerinin öldüğü, tohumda kültür bitkisi ya da cüce ramet üretimi ile yenilenme belirtisi görülmediği belirtildi. Ayrıca bu sonuçların henonis için karanlık bir geleceği işaret ettiği, türün çiçek açtıktan sonra yenilenmesinin zor olabileceği de aktarıldı. Yazarlar, bambunun yenilenme süresinin yavaş olmasını, bambu hasadının birkaç yıl sürmesini ve büyük bir ekonomik etkiye sahip olmasını bekliyor. Ayrıca bambunun bu yapısının bitki örtüsü ve arazide ciddi değişikliklere yol açabileceği de düşünülüyor.

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