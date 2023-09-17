120 sene sonra bir ilk oldu! Eyvah ki ne eyvah! Bu olay felakete sebep olabilir

Henonis olarak bilinen bambu türü, 120 yılda bir çiçek açmasıyla ünlüdür. Ancak, bu bitkinin çiçek açması pek hayra alamet olarak görülmez. İşte, araştırmacıların felaket olarak nitelendirdikleri Henonis bambusunun 120 yıl sonraki dönüşümü... Bambu türlerinin en farklısı olarak bilinen Henonis, 120 yılda bir çiçek açmasıyla ünlüdür. 120 yıl aradan sonra çiçek açan bu tür çiçek açtıktan hemen sonra ise ölüyor... Çiçeklenme süresinin arasında 1 asırdan fazla boşluk olduğu için, botanikçilerin çiçeklenme sürecini inceleme şansı ne yazık ki olmuyor. Son büyük çiçeklenme olayı 1908 yılında gerçekleşti, fakat 1903'le 1912 yılları arasında bir miktar çiçeklenme yaşandı ve bir sonraki büyük çiçeklenme 2028 yılı civarına yerleştirildi.