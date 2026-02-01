110 yıl sonra Osmanlı arşivinden çıktı: Meğer ikinci Sarıkamış yaşanmış!

'DOĞANIN ACIMASIZ KOŞULLARINA KARŞI DESTANSI SABIR SINAVI VERİLMİŞ' Genelkurmay Başkanlığı arşivlerine göre resmi kayıtlarda, zorlu hava koşullarında 53 askerin sel sularında boğularak, 248 askerin ise donarak şehit olduğunun yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Murat Karataş, "Kayıp askerlerimiz ve hastaneye kaldırıldıktan sonra şehit düşenlerle birlikte bu sayının çok daha yüksek olduğu ortada. Henüz net rakam söylemek mümkün olmasa da birinci el askeri kaynaklar bize, bu felaket nedeniyle hastaneye dahi gidemeden şehit olan asker sayımızın 500 kişiden aşağı olmadığını gösteriyor. Tıpkı Sarıkamış'ta olduğu gibi Çanakkale'de de askerimiz, düşman ateşinden ziyade doğanın acımasız koşullarına karşı destansı bir sabır sınavı vermiştir. Bu hazin olayın tüm belgeleri ve detayları, Anafarta Dergisi'nin 29'uncu sayısında tarihe bir not olarak düşüldü" dedi./