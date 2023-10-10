2023-10-10 08:43:16 11 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı.
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Türkiye'deki o tarihi kalenin altında dev rezerv! Çıkarmak için bölgeye gidildi, konuşulan rakam inanılmaz
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı.
• Bebek Nevresim Seti 149 TL • Anne Yanı Bebek Yatağı 179 TL • Bebek Lastikli Çarşaf 49,95 TL • Wellsoft Bebek Battaniyesi 79,95 TL • 2'li Bebek Yastık Kılıfı 39,95 TL • Bebek Yorganı 119 TL • Bebek Yastığı 34,95 TL • 4'lü Ağız Silme Bezi 34,95 TL • Çocuk Külotlu Çorap 39,95 TL • Kendin Yap Bulut Gece Lambası 79,95 TL • 4'lü Tealight Mum 49,95 TL • Kendin Yap Dekoratif Gece Lambası 79,95 TL • Arı Figürlü Gece Lambası 69,95 TL • 3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 LED 199 TL • Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL • Orbus Led Yıldız / Armut Gece Lambası 69,95 TL • Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL
• Fisher-Price Akıllı Telefon 299 TL • Poppity Araçlar 129 TL • Geveze Telefon 249 TL • Şekil Eşleştirme Arkadaşı Kelebek 119 TL • Hayvan Temalı Dişlikler 24,95 TL • Köpekçiğin Oyun Macerası 249 TL • Eğlenceli Arkadaşlar Dişlik ve Çıngıraklar 99,95 TL • Bebek Puzzle 49,95 TL • Pilsan Sevimli İlk Arabam 249 TL • Eğitici İlk Adım Arabası 499 TL • Plastik Top 50'li 69,95 TL • Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 299 TL • Mini Arabalar 6'lı Set 49,95 TL • Smart Bul Tak Araba 79,95 TL • Mini Bul-Tak Top 69,95 TL • Gokidy Mama Sandalyesi 349 TL • Sevimli Kule 69,95 TL • Sevimli Çıngırsak 39,95 TL • Sevimli Ördek Kule 69,95 TL • Eğitici Kule 59,95 TL • Hanoi Kuleleri 99,95 TL • Yürüyüş Arkadaşım 69,95 TL • Araba Lazımlık 149 TL • Tak Çak 99,95 TL • ERPA Ranzada / Beşikte Ağlayan Bebek 169 TL • Soft Sevimli Hayvan Ailesi 119 TL • Sevimli Hayvanlı Aktivite Halkası 119 TL • 6'lı Soft Aktivite Toplar 119 TL • Lisanslı İlk Puzzle 49,95 TL • 3'lü Soft Komik Karakterler 49,95 TL
• Fujiplus 12 BTU INV Beyaz Klima 13.999 TL • Altus UHD 4K Ultra HD 43 109 Ekran Smart Led TV 9.499 TL • Nuetron Akıllı Bebek Kamerası 1.229 TL • Altus AL 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 8.299 TL • Altus Kombi Tipi No- Frost Buzdolabı 18.499 TL • Smarbo Bebek Burun Aspiratörü 199 TL • Neutron GPS Takipli Akıllı Bluetooth Kulaklık 479 TL • Neutron Şarjlı Taşınabilir Ağız Duşu 949 TL • Neutron Smart Bulb Lite Akıllı Led Ampul 289 YL • NPO Thermopro Sıcaklık Nem Ölçer Termometre 159 TL
• Doğal Sepet Beşik Krem Fransız Dantelli Set ile 1.599 TL • Doğal Hemilan Beşik Kahve Örgü ile 1.699 TL • Flower Beşik Fransız Dantelli Set ile 1.699 TL • Oyuncaklı Ana Kucağı 599 TL • Roye Hamak Gri Ayıcıklı 999 TL • Ahşap Oyuncaklı Çocuk Askılık 319 TL • Çocuk Oyun Çadırı 399 TŞ • Çocuk Sandalyesi 269 TL • Çocuk 2'li Sandalye Masa Takımı 699 TL • Çocuk 2'li Sandalye Masa Takımı 699 TL • Çocuk Odası Ahşap Elbise Askılık 329 TL
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