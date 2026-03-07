Baykar ile milyar dolarlık anlaşma yapmışlardı! Şimdi gidip bir anda Çinlilerle anlaştılar
AKINCI TİHA üretecek tesis kurmak için 3 yıl önce Baykar'la anlaşma imzalayan Suudi Arabistan, Çin insansız hava araçlarına talip oldu.
AKINCI TİHA üretecek tesis kurmak için 3 yıl önce Baykar'la anlaşma imzalayan Suudi Arabistan, Çin insansız hava araçlarına talip oldu.
Çinli savunma şirketi AVIC ile Suudi Arabistan Askerî Sanayi Genel Otoritesi (GAMI) arasında Wing Loong-3 insansız hava araçlarının üretimini kapsayan yaklaşık 5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı.
Anlaşma kapsamında Cidde’de Wing Loong-3 SİHA’larının montajının yapılacağı bir üretim hattı kurulacak. Proje, Çin ile Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliğini yeni bir aşamaya taşırken, yalnızca ürün satışını değil aynı zamanda endüstriyel ve teknolojik iş birliğini de kapsıyor.
Anlaşma kapsamında kurulacak üretim hattında yılda 48 adet Wing Loong-3 insansız hava aracı üretilecek. Projenin ilerleyen aşamalarında uçuş kontrol ve aviyonik sistemlerinin de kademeli olarak yerelleştirilmesi planlanıyor. Bu adımın Suudi Arabistan’ın 2030 yılına kadar savunma sanayiinde yüzde 50 yerlileştirme hedefi doğrultusunda atıldığı belirtiliyor.
Wing Loong-3 SİHA’sının seçilmesinde platformun operasyonel performansının etkili olduğu ifade edildi. Sistem daha önce 200’den fazla muharebe görevinde kullanıldı. Çin kaynaklarına göre sistemin hedef tanıma algoritması 0,3 saniye içinde hedef kilidi sağlayabiliyor ve önceki modellere göre karıştırmaya karşı yüzde 40 daha yüksek direnç sunuyor.
Wing Loong-3 platformu Orta Doğu’nun zorlu çevresel koşullarına uygun şekilde tasarlandı. Sistemlerde çok kademeli toz koruması ve gelişmiş soğutma çözümleri bulunuyor. Bu sayede platformun 50 dereceyi aşan sıcaklıklarda ve yoğun kum fırtınalarında görev yapabileceği belirtiliyor.
Anlaşma yalnızca üretim hattını değil aynı zamanda lojistik, bakım ve eğitim altyapısını da kapsıyor. Riyad’da kurulacak bir lojistik merkezinde 2 binden fazla yedek parça stoklanacak ve Körfez ülkelerine 48 saat içinde destek sağlanabilecek.
Pilot eğitimlerinde ise dijital ikiz tabanlı simülasyon sistemlerinin kullanılacağı ve bu sistemlerin mevcut F-15 operasyonel mantığıyla uyumlu olduğu ifade edildi. KAYNAK: GDH
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23