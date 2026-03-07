  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sıkıntı çok büyük: F-16 savaş uçakları 21 gündür füzesiz
Giriş Tarihi:

Sıkıntı çok büyük: F-16 savaş uçakları 21 gündür füzesiz

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken başka bir noktada süren çatışmada büyük kriz patlak verdi. F-16 savaş uçaklarında füze sıkıntı yaşanmaya başladı.

Ukrayna’nın hava savunma kapasitesine dair dikkat çekici bir gelişme ortaya çıktı. Reuters’un güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ukrayna’ya ait F-16 savaş uçakları, Batılı müttefiklerden gelen mühimmat sevkiyatının kesilmesi nedeniyle Kasım sonundan Aralık ortasına kadar üç haftadan uzun süre ciddi bir füze sıkıntısı yaşadı.

Daha önce kamuoyuna yansımayan bu durum, Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinin Batılı müttefiklerden gelen füze ve savunma sistemlerine ne ölçüde bağımlı olduğunu gözler önüne serdi. Rusya’nın özellikle enerji altyapısını hedef alan yoğun hava saldırıları sırasında yaşanan bu eksiklik, Ukrayna’nın savunma kapasitesindeki kırılganlığı ortaya koydu.

Kaynaklara göre sevkiyatların durduğu dönemde Ukrayna’nın tüm F-16 filosu için yalnızca az sayıda ABD yapımı AIM-9 “Sidewinder” hava-hava füzesi bulunuyordu. Bir kaynak, yaklaşık bir ay boyunca Ukrayna’nın F-16’larına takılacak mühimmatın neredeyse hiç kalmadığını belirtti.

Füze eksikliği sırasında Ukraynalı F-16 pilotları gündüz görevleri icra ederek Rus insansız hava araçlarını uçakların döner toplarıyla vurmaya çalıştı. Ancak gece görevleri, Rusya’nın saldırılarının çoğunlukla gece saatlerinde gerçekleşmesine rağmen, yüksek risk nedeniyle sınırlı kaldı. Pilotlar ayrıca önceki görevlerde ateşlenmeyen ve arızalı olduğu düşünülen bazı füzeleri bakım sonrası tekrar kullanmayı da denedi.

Ukraynalı pilotların sıklıkla kullandığı AIM-9 füzelerinin çoğu 1970’ler ve 1980’lerde üretilen “Lima” ve “Mike” varyantlarından oluşuyor. On yıllar öncesine ait olmalarına rağmen bu füzeler, Rusya’nın seyir füzeleri ve insansız hava araçlarını nispeten düşük maliyetle önlemek için önemli bir araç olarak değerlendiriliyor.

Füze açığı Aralık ayında Ukrayna’nın müttefiklerinden yeni AIM-9 sevkiyatı almasıyla giderildi. Kaynaklar sevkiyatı gerçekleştiren ülke veya ülkelerin kimliğini güvenlik gerekçesiyle açıklamadı. Bununla birlikte NATO üyesi Almanya ve Kanada’nın son aylarda Sidewinder füzeleri sağladığı belirtildi. Ukrayna’nın hava savunma ağı; F-16 savaş uçaklarının yanı sıra kara konuşlu sistemler, elektronik karıştırma araçları ve kamyonlardan açılan makineli tüfek ateşini de içeriyor. Kaynaklara göre F-16 uçakları bugüne kadar hava savunma görevlerinde yaklaşık 2.000 Rus drone ve füzeyi imha etti.

Ancak Rusya’nın büyük saldırılarında yüzlerce drone ve füze kullanması, Ukrayna’nın geniş hava savunma ağını sürekli olarak yüksek miktarda mühimmat ihtiyacıyla karşı karşıya bırakıyor. Ayrıca ABD yapımı AIM-120 füzelerinin birim maliyetinin 1 milyon doların üzerinde olması, bu mühimmatın ucuz saldırı dronlarına karşı geniş ölçekte kullanılmasını zorlaştırıyor.

