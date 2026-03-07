Sıkıntı çok büyük: F-16 savaş uçakları 21 gündür füzesiz

Ukraynalı pilotların sıklıkla kullandığı AIM-9 füzelerinin çoğu 1970’ler ve 1980’lerde üretilen “Lima” ve “Mike” varyantlarından oluşuyor. On yıllar öncesine ait olmalarına rağmen bu füzeler, Rusya’nın seyir füzeleri ve insansız hava araçlarını nispeten düşük maliyetle önlemek için önemli bir araç olarak değerlendiriliyor.