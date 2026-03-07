  • İSTANBUL
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Uzman isimler bunu da önerdi! En sağlıklı içecekler belli oldu: İki saat önce tüketin! Gerçek bir şoka hazır olun
Haber Merkezi

Uzman isimler bunu da önerdi! En sağlıklı içecekler belli oldu: İki saat önce tüketin! Gerçek bir şoka hazır olun

Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan su, yaşamın devamı için hayati öneme sahiptir. Ancak suyun yanında tercih edilen içecekler sağlık üzerinde önemli faydalar sağlıyor. Beslenme Uzmanları ve bazı araştırmacılar açıklama yaptı. Gerçek bir araştırma sonucunda en fazla katkı sağlayan içecekler belli oldu. İnsan sağlığına en fazla fayda sağlayan içecekler listelendi! Hazırlanan liste herkesi şoka soktu.

Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan su tüketimi, vücudun dengesi için büyük önem taşıyor. Ancak suyun yanında tercih edilen içecekler de sağlık üzerinde önemli rol oynuyor. Beslenme uzmanları ve araştırmacılar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, insan sağlığına en fazla fayda sağlayan içecekler listelendi.

Araştırma sonuçlarına göre sudan sonra insan sağlığına en fazla katkı sağlayan içecek yeşil çay oldu. YEŞİL ÇAY LİSTENİN ZİRVESİNDE! Uzmanlar, yeşil çayın içeriğinde bulunan polifenoller ve güçlü antioksidanların hücreleri toksinlere karşı koruduğunu belirtti. Aynı zamanda bu bileşenlerin yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Yeşil çayın kan damarlarını gevşeterek kalp krizi ve felç riskini azaltabileceği de vurgulanıyor. İçerdiği florür ve flavonoidler sayesinde diş ve kemik sağlığını destekleyen bu içecek, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkiler gösterebilir.

Listede yer alan bir diğer sağlıklı içecek ise nane çayı oldu. Uzmanlar, nane çayının antispazmodik özellikleri sayesinde kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtti. Ayrıca sindirim sistemini rahatlatan etkisiyle bilinen nane çayı, özellikle şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunların azaltılmasına katkı sağlayabilir!

Araştırmada ölçülü tüketilen kahvenin de sağlık açısından bazı faydalar sağlayabileceği ifade edildi. Uzmanlara göre kahve, bilişsel fonksiyonları destekleyebilir ve zihinsel performansı artırabilir. Bunun yanında bazı araştırmalar, düzenli ve kontrollü kahve tüketiminin bunama riskine karşı koruyucu etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor. Sağlıklı içecekler listesinde süt ve bitkisel süt alternatifleri de yer aldı. Yağsız sütün içerdiği kalsiyum ve D vitamini sayesinde kemik sağlığını desteklediği belirtildi. Ayrıca kan şekeri dengesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Soya ve badem sütleri ise protein ve lif açısından zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu içeceklerin kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabileceğini ve kalp sağlığı için iyi bir alternatif oluşturabileceğini belirtti. Uzmanlar, sağlıklı içeceklerin yanı sıra bazı içeceklerin tüketimi konusunda da uyardı. Özellikle kafelerde sıkça tercih edilen aromalı ve yüksek kalorili kahve çeşitleri ile enerji içeceklerinin yüksek şeker ve katkı maddesi içerebildiği belirtildi. Ayrıca diyet ibaresi taşısa da asitli içecekler ve paketlenmiş meyve sularının da sağlık açısından risk oluşturabileceği ifade edildi. Bu nedenle içecek seçiminde mümkün olduğunca doğal ve katkısız seçeneklerin tercih edilmesi öneriliyor. Not: Yeşil çay, yüksek antioksidan ve kafein içeriğiyle metabolizmayı hızlandırmak için en iyi sabah 10:00-11:00 saatlerinde veya spordan 1-2 saat önce tüketilmelidir. Demir emilimini engellememesi için yemeklerden hemen sonra içilmemeli, öğünler arasında veya yemekten 1-2 saat sonra (günde 2-3 fincan) tercih edilmelidir.

