Uzman isimler bunu da önerdi! En sağlıklı içecekler belli oldu: İki saat önce tüketin! Gerçek bir şoka hazır olun

Araştırmada ölçülü tüketilen kahvenin de sağlık açısından bazı faydalar sağlayabileceği ifade edildi. Uzmanlara göre kahve, bilişsel fonksiyonları destekleyebilir ve zihinsel performansı artırabilir. Bunun yanında bazı araştırmalar, düzenli ve kontrollü kahve tüketiminin bunama riskine karşı koruyucu etkiler gösterebileceğini ortaya koyuyor. Sağlıklı içecekler listesinde süt ve bitkisel süt alternatifleri de yer aldı. Yağsız sütün içerdiği kalsiyum ve D vitamini sayesinde kemik sağlığını desteklediği belirtildi. Ayrıca kan şekeri dengesine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Soya ve badem sütleri ise protein ve lif açısından zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu içeceklerin kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabileceğini ve kalp sağlığı için iyi bir alternatif oluşturabileceğini belirtti. Uzmanlar, sağlıklı içeceklerin yanı sıra bazı içeceklerin tüketimi konusunda da uyardı. Özellikle kafelerde sıkça tercih edilen aromalı ve yüksek kalorili kahve çeşitleri ile enerji içeceklerinin yüksek şeker ve katkı maddesi içerebildiği belirtildi. Ayrıca diyet ibaresi taşısa da asitli içecekler ve paketlenmiş meyve sularının da sağlık açısından risk oluşturabileceği ifade edildi. Bu nedenle içecek seçiminde mümkün olduğunca doğal ve katkısız seçeneklerin tercih edilmesi öneriliyor. Not: Yeşil çay, yüksek antioksidan ve kafein içeriğiyle metabolizmayı hızlandırmak için en iyi sabah 10:00-11:00 saatlerinde veya spordan 1-2 saat önce tüketilmelidir. Demir emilimini engellememesi için yemeklerden hemen sonra içilmemeli, öğünler arasında veya yemekten 1-2 saat sonra (günde 2-3 fincan) tercih edilmelidir.