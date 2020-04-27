1000 TL yardımı bir evden kaç kişiye verilir?

Hane başına ödeneceği için aynı hanede yaşayan sadece bir kişi bu desteği alabilecek. Yani, aynı hanede yaşayanların hepsi başvursa bir bile o haneye tek bir ödeme yapılacak. Ödemeler nakit olacak. Başvuruda, asgari ücrete bağlı gelir kıstası da aranmayacak.