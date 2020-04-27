2020-04-27 16:08:15 1000 TL yardımı bir evden kaç kişiye verilir?
1000 TL’lik desteğe bir evden kaç kişi başvuracak? 1000 TL’lik destekten kimler yararlanacak? Sosyal Yardım Parası ödemeleri kapsamında ilk olarak 2.1 milyon aileye Nisan ayının başında 1000 TL değerinde ödemeler yapılmıştı. 1000 TL’lik sosyal yardım desteği kapsamında 2.3 milyon aileye daha yardım yapılacağını duyurmuştu. Bin TL’lik sosyal yardım başvuruları başladı. 1000 TL’lik desteğe bir evden kaç kişi başvuracak? 1000 TL sosyal yardım parasını kimler alır?