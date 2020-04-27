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Ekonomi
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1000 TL yardımı bir evden kaç kişiye verilir?

2020-04-27 16:08:15
1000 TL yardımı bir evden kaç kişiye verilir?

1000 TL’lik desteğe bir evden kaç kişi başvuracak? 1000 TL’lik destekten kimler yararlanacak? Sosyal Yardım Parası ödemeleri kapsamında ilk olarak 2.1 milyon aileye Nisan ayının başında 1000 TL değerinde ödemeler yapılmıştı. 1000 TL’lik sosyal yardım desteği kapsamında 2.3 milyon aileye daha yardım yapılacağını duyurmuştu. Bin TL’lik sosyal yardım başvuruları başladı. 1000 TL’lik desteğe bir evden kaç kişi başvuracak? 1000 TL sosyal yardım parasını kimler alır?

#1
Foto - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sosyal destek programı kapsamında 1.000 liralık yeni destek başlattı. Bugüne kadar 4.4 milyon kişiye 1.000’er liralık da destek verildi. Yeni destek paketi de 20 Nisan’da başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sosyal destek programı kapsamında 1.000 liralık yeni destek başlattı. Bugüne kadar 4.4 milyon kişiye 1.000’er liralık da destek verildi. Yeni destek paketi de 20 Nisan’da başladı.

#2
Foto - Yeni destek kişi bazlı değil hane bazlı olacak ve hane başına bin lira ödeme yapılacak. Bu ödemeden; ilk iki destekten yararlananlar (daha önce bin lira ödeme alanlar), kamu işçileri, memurlar, işverenleri tarafından kısa çalışma ödeneğine başvurup da İŞKUR’dan kısa çalışma ödeneği alanlar,

Yeni destek kişi bazlı değil hane bazlı olacak ve hane başına bin lira ödeme yapılacak. Bu ödemeden; ilk iki destekten yararlananlar (daha önce bin lira ödeme alanlar), kamu işçileri, memurlar, işverenleri tarafından kısa çalışma ödeneğine başvurup da İŞKUR’dan kısa çalışma ödeneği alanlar,

#3
Foto - işsizlik maaşı alanlar, emekliler ve ücretsiz izne çıkartılıp da devletten aylık 1.177 lira ödenek alanlar yararlanamayacak. Bunların dışında kalan tüm kesimler bin liralık destek için başvurabilecek.

işsizlik maaşı alanlar, emekliler ve ücretsiz izne çıkartılıp da devletten aylık 1.177 lira ödenek alanlar yararlanamayacak. Bunların dışında kalan tüm kesimler bin liralık destek için başvurabilecek.

#4
Foto - Hane başına ödeneceği için aynı hanede yaşayan sadece bir kişi bu desteği alabilecek. Yani, aynı hanede yaşayanların hepsi başvursa bir bile o haneye tek bir ödeme yapılacak. Ödemeler nakit olacak. Başvuruda, asgari ücrete bağlı gelir kıstası da aranmayacak.

Hane başına ödeneceği için aynı hanede yaşayan sadece bir kişi bu desteği alabilecek. Yani, aynı hanede yaşayanların hepsi başvursa bir bile o haneye tek bir ödeme yapılacak. Ödemeler nakit olacak. Başvuruda, asgari ücrete bağlı gelir kıstası da aranmayacak.

#5
Foto - KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?

#6
Foto - 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

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