100 milyonluk miras kavgasını mitokondri bağı çözecek

İddiaya göre Osman V., ''Seniye Sadrazam kızı değil, nüfusta yoksunuz'' diyerek mirastan ayrılmaları için dava açtı. Mirastan çıkarılmak istenen kız kardeşler İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak nüfus kayıtlarının düzenlenmesi davası açtı. Miras davalarıyla tanınan Avukat Sedat Demir tarafından sunulan dilekçede, Hatice Seniye'nin Avonyalı Mehmed Ferid Paşa ve Ra'fet Hanım'ın öz kızları olduğunu ve her ne kadar Paşa'nın nüfusunda çocuğu olarak gözükmese de Seniye'nin nüfus bilgilerine bakıldığında anne Ra'fet baba Mehmed Ferid Paşa bilgisi yer aldığını anlatıldı. Sedes ailesi mahkemeye delil olarak önceden Seniye'nin kızı olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme kararları ve tarih kitaplarında yer alan bilgileri, aile fotoğrafları eklendi. Mahkeme, kesinleşmiş kararları ve Seniye Hanım'ın nüfus bilgilerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Fetri kabir yani mezar açılma işlemi yapılarak Ra'fet Hanım ve Seniye Hanım arasındaki DNA tespiti yapılması kararını verdi. Aşiyan'da bulunan Sadrazamın eşi Ra'fet Hanım'ın 75 yıllık, oğlu Celalettin Paşa'nın 50 yıllık, Hatice Seniye 80 yıllık ve iki torununun mezarları açılarak DNA örneği için kemik parçaları alındı. Alınan kemik parçaları DNA tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.