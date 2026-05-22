  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DNA analiziyle genetik yatkınlık araştırılıyor: Uzmanından 'Genetik Check-Up' uyarısı! Bakan Yumaklı çiftçiye müjdeyi verdi: 6,5 milyar lira bugün ödenecek Doğu Perinçek: Mutlak butlan CHP'yi özgürleştirdi: Özel'in oturduğu sandalye parayla satın alınmıştır... Sizi kandırmasınlar! Akılalmaz ‘uyanıklık’: Bakanlık tarafından ifşa edildi! Büyük tuzağı, linkleri bile açıkladılar Ersan Şen anlattı: Mahkemenin kararı infaz edilir! İcra kuvveti kullanılır... Değerini bilmiyoruz! Meğer süper gıda: Lahana yoksul toplumların gözbebeğiydi! C vitamini deposu, yiyin etkileyecek... Inter bile devrede: Beşiktaş'a ikinci Delgado! Bu kez 6 numaraya gelecek Resmen anlaşma tamamlandı ve.. Noa Lang için Beşiktaş'a haber var! İşte De Laurentiis'in kararı Sadettin Saran'ın yöneticisi dev teklifi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye iletti! 1 yılın ardından...
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
100 kilometrede 30 TL harcıyor: İşte Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

100 kilometrede 30 TL harcıyor: İşte Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili

SAHA Expo 2026'da sergilenen yeni yerli elektrikli Ortimobil'le ilgili detaylar belli oldu. Ses getirmesi beklenen araç 100 kilometrede 30 TL harcıyor.

1
#1
Foto - 100 kilometrede 30 TL harcıyor: İşte Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili

L7 segmentinde yer alan Alexa ve Omobil modelleri, 2 yılı aşkın bir geliştirme ve tip onayı sürecinin ardından Temmuz 2024'ten itibaren satışa sunuldu. Her iki model de Türkiye'de, Mersin'deki fabrikada tamamen yerli üretimle hayata geçiriliyor; lityum demir fosfat bataryalar ise Orta Enerji markasıyla yine şirket bünyesinde üretiliyor.

#2
Foto - 100 kilometrede 30 TL harcıyor: İşte Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili

Alexa modeli 77 km/s azami hıza sahip, klimalı ve çelik sac dış gövdesiyle öne çıkıyor. 100 km'nin maliyeti yalnızca 30 TL olan araç, evden şarj seçeneğiyle 6-8 saatte dolabilirken bu süre hızlı şarj ile 3-4 saate kadar indirilebiliyor. Omobil modelinde ise ek olarak ABS sistemi bulunuyor.

#3
Foto - 100 kilometrede 30 TL harcıyor: İşte Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili

Bakım maliyetleri açısından Ortimobil araçları büyük avantaj sunuyor. 5.000 km bakımda yalnızca diferansiyel yağı değiştiriliyor; ek bir maliyet öngörülmüyor. 6 aylık motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yalnızca 720 TL ile inanılmaz bir tasarruf kapısı açıyor.

#4
Foto - 100 kilometrede 30 TL harcıyor: İşte Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili

Ortimobil araçları yalnızca bireysel kullanıcılara değil, geniş bir pazara hitap ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde sürücü kurslarında aktif biçimde kullanılan araçlar, 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor. Türkiye'de 8 bayi ağı ve internet üzerinden doğrudan satış imkânı da mevcut.

#5
Foto - 100 kilometrede 30 TL harcıyor: İşte Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili

SAHA Expo'nun gözdesi olan otonom araç Falcon-E ise insansız operasyonlarıyla dikkat çekti. GPS tabanlı bu platform; konsol kontrolü, önceden kaydedilmiş rota tekrarı ve manuel sürüş olmak üzere üç farklı modda çalışabiliyor.

#6
Foto - 100 kilometrede 30 TL harcıyor: İşte Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili

Jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayi firmalarının taleplerini değerlendiren Ortimobil, fabrika içi lojistik uygulamalar için de bu platformu geliştiriyor. Araç 40 derecelik eğime tırmanabiliyor.

#7
Foto - 100 kilometrede 30 TL harcıyor: İşte Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili

KAYNAK: DONANIMHABER

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…
Gündem

Mahkeme Gürsel Tekin'in görevine son verdi: CHP İstanbul İl Başkanı değişti…

CHP İstanbul İl Başkanlığına 'kayyım' olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine, Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla son v..
Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!
Gündem

Saadet Partisi'nden siyaseti sarsacak o erken seçim iddiası geldi! Kulislere bomba gibi düşen sürenin detayları ortalığı fena karıştırdı!

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin yakın geleceğine ve siyasi gündemine..
CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi
Gündem

CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı H..
Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!
Gündem

Yargı darbecisi trollerin dilini Ağıralioğlu da kaptı! Düne kadar Cumhurbaşkanı'na "diktatör ve darbeci" iftiraları atanlar şaibeli CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı "demokrasi" havariliğine soyundu!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, rüşvet ve delege borsasıyla sakatlanan CHP 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etm..
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp
Gündem

CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'na büyük ayıp

CHP'liler, Genel Merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirdi...
"Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi
Gündem

"Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23