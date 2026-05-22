100 kilometrede 30 TL harcıyor: İşte Türkiye'nin yeni yerli elektrikli otomobili

L7 segmentinde yer alan Alexa ve Omobil modelleri, 2 yılı aşkın bir geliştirme ve tip onayı sürecinin ardından Temmuz 2024'ten itibaren satışa sunuldu. Her iki model de Türkiye'de, Mersin'deki fabrikada tamamen yerli üretimle hayata geçiriliyor; lityum demir fosfat bataryalar ise Orta Enerji markasıyla yine şirket bünyesinde üretiliyor.