Rus gemisi NATO’nun kapısında görüntülendi! Gündemi sarsacak istihbarat: Bölgeye girdi... Öyle bir şok etkisi yaptı ki!
Rusya'ya ait istihbarat gemisi Yuri Ivanov, NATO'nun Norveç Denizi'nde devam eden Dynamic Mongoose 2026 denizaltı harbi tatbikatı yakınlarında görüntülendi. Bölge fena halde sarsılırken NATO, geminin Portekiz ve Birleşik Krallık unsurları tarafından takip edildiğini açıkladı.

Rusya'ya ait istihbarat gemisi Yuri Ivanov, NATO'nun Norveç Denizi'nde devam eden Dynamic Mongoose 2026 denizaltı harbi tatbikatı yakınlarında görüntülendi. NATO, geminin Portekiz ve Birleşik Krallık unsurları tarafından takip edildiğini açıkladı.

Rusya’ya ait istihbarat ve gözetleme gemisi Yuri Ivanov, NATO’nun Norveç Denizi’nde sürdürdüğü Dynamic Mongoose 2026 denizaltı harbi tatbikatı yakınlarında faaliyet gösterirken görüntülendi. NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM), Rus gemisinin tatbikat bölgesine yakın konumda izlendiğini açıkladı. MARCOM’un açıklamasına göre, Rus gemisi Portekiz Donanmasına ait NRP Dom Francisco de Almeida fırkateyni ile Birleşik Krallık’a ait uçak gemisi HMS Prince of Wales bünyesinde görev yapan bir Merlin Mk2 helikopteri tarafından takip edildi. NATO, Rus gemisinin tam olarak hangi tarihte izlendiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

NATO Deniz Komutanlığı tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, müttefik kuvvetlerin denizlerdeki gözetleme faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulanarak, “Daima hazır ve daima farkında olan müttefikler, 7 gün 24 saat deniz gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor.” ifadelerine yer verildi. 25 Mayıs’ta başlayan ve 29 Mayıs’a kadar sürecek olan Dynamic Mongoose tatbikatı, NATO Deniz Komutanlığı ile ev sahibi Norveç’in koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Tatbikatın deniz unsurları Trondheim merkezli faaliyet yürütürken, hava unsurları Stavanger’den destek sağlıyor. Tatbikat kapsamında dokuz NATO ülkesinden deniz, hava ve denizaltı birlikleri; su altı tehditlerinin tespiti, takibi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik senaryolarda görevalıyor. NATO, tatbikatın ittifakın denizaltı savunma harbi yeteneklerini test etmek ve su altındaki operasyonel üstünlüğünü korumak amacıyla düzenlendiğini belirtti. NATO Denizaltı Kuvvetleri Komutanı ABD Donanması Tümamirali Bret Grabbe, Dynamic Mongoose’un Kuzey Atlantik ve Yüksek Kuzey bölgelerinde NATO’nun kararlılığını ortaya koyduğunu ifade ederek, gerçekçi ve zorlu senaryolar sayesinde kuvvetlerin hazırlık seviyesinin artırıldığını söyledi. NATO’NUN ARKTİK BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİ GENİŞLİYOR Bu yılki Dynamic Mongoose tatbikatı, NATO’nun şubat ayında başlattığı Arctic Sentry girişimi kapsamında yürütülüyor. Söz konusu girişim, Arktik ve Yüksek Kuzey’deki NATO ve müttefik faaliyetlerini tek bir operasyonel çerçevede birleştirmeyi amaçlıyor.

NATO, Rusya’nın bölgede artan askerî faaliyetleri ile Çin’in Arktik’e yönelik büyüyen ilgisinin, ittifakın bölgedeki güvenlik tedbirlerini güçlendirmesinde etkili olduğunu belirtti.

Tatbikata Almanya, Hollanda ve Portekiz’e ait denizaltılar katılırken; Kanada, Fransa, Almanya, Portekiz, Birleşik Krallık ve ABD’ye ait deniz karakol uçakları hava desteği sağlıyor. Yüzey unsurları arasında ise Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç ve Portekiz donanmalarına bağlı savaş gemileri görev yapıyor.

