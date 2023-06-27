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10 yıldır böylesi görülmedi! Çiftçiler şaşkın

2023-06-27 13:03:29
10 yıldır böylesi görülmedi! Çiftçiler şaşkın

Aksaray'da başlayan hasat sırasında konuşan çiftçiler, yağan yağış sonrası rekolteyle ilgili bilgi verdi.

#1
Foto - 10 yıldır böylesi görülmedi! Çiftçiler şaşkın

Aksaray’ın Eskil ilçesinde arpa hasadı başladı. Tahıl deposu olarak bilinen Konya Ovası içerisinde bulunan Eskil’de arpa hasadı çiftçileri memnun etti.

#2
Foto - 10 yıldır böylesi görülmedi! Çiftçiler şaşkın

İlkbahar döneminin daha önceki yıllara göre daha yağışlı geçmesi, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Önceki yıllarda kıraç tarlalarda dekar başına 300 kilogram ürün alan çiftçiler, bu yıl yağan yağmurlarla 600 kilograma kadar ürün alabiliyor.

#3
Foto - 10 yıldır böylesi görülmedi! Çiftçiler şaşkın

10 yıllık üretici Halis Yol (54), “Biz 10 senedir bu işle uğraşıyoruz ama bu yılki verim, yağışların daha iyi olmasıyla mahsullerin daha iyi olması çiftçiyi çok mutlu etti

#4
Foto - 10 yıldır böylesi görülmedi! Çiftçiler şaşkın

Ve bizde çok mutlu olduk. Yıllardır böyle bir verim olmamıştı ama Allah’a binlerce şükür her girdiğimiz arazi de tonaj devamlı yüksek çıkıyor. Geçen yıl kuraklarda 30 kg alırken, bu sene aşağı yukarı 600 kg alıyoruz. Sulaklarda bir ton aşağısı almıyoruz.

#5
Foto - 10 yıldır böylesi görülmedi! Çiftçiler şaşkın

Geçen sene 60 kg çıkıyordu. Bu da yağmurların aşırı olmasından dolayıdır. Çiftçi çok mutlu” dedi.

#6
Foto - 10 yıldır böylesi görülmedi! Çiftçiler şaşkın

Üretici Kürşat Cirit (19) ise “Ekinimiz daha önceki yıllara göre yüzde 40 daha fazla verim verdi. Çok mutluyuz, bu sene yağmur çok güzeldi. İnşallah bu bereket önümüzdeki yıllarda da devam eder, çok mutluyuz, ekinimiz iyi” diye konuştu.

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