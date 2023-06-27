10 yıldır böylesi görülmedi! Çiftçiler şaşkın

Üretici Kürşat Cirit (19) ise “Ekinimiz daha önceki yıllara göre yüzde 40 daha fazla verim verdi. Çok mutluyuz, bu sene yağmur çok güzeldi. İnşallah bu bereket önümüzdeki yıllarda da devam eder, çok mutluyuz, ekinimiz iyi” diye konuştu.