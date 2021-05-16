1 ton canlı inci kefali suya bırakıldı

"Balıkların yanı sıra şu ana kadar 70 ağ malzemesi ile 3 bin 500 metre ağ ele geçirilirdi. Bu süreçte 17 kişiye 38 bin 365 lira idari para cezası kesildi. Ekiplerimizle akar suların içinde unutulan hayalet ağları topladık. Balıklar bu ağlara takılıp ilerleyemiyor ve telef oluyor."