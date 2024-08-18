1 saatte %60 etki veren dünyanın altın sütü: 'Altın baharat' olarak biliniyor! Kan şekeri değerlerini düşürdüğü tespit edildi

Hem geleneksel hem de modern tıpta önemli bir yere sahip, çok yönlü bir baharattır. Ancak, zerdeçalın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için, dengeli ve bilinçli bir şekilde tüketilmesi önemlidir. Özellikle kronik hastalığı olan kişiler, zerdeçal takviyesi kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalıdır. TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ NELERDİR? Tip 2 diyabet, vücudun insüline karşı direncinin arttığı ve pankreasın yeterli insülin üretemediği bir metabolik hastalıktır. Bu durum, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olmasına yol açar. Tip 2 diyabet, genellikle yetişkinlerde görülmekle birlikte, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında da yaygınlaşmıştır. Sık idrara çıkma (Poliüri): Yüksek kan şekeri, böbreklerin fazla glikozu idrarla atmasına neden olur, bu da sık idrara çıkma ile sonuçlanır. Aşırı susama (Polidipsi): Sık idrara çıkma, vücudun su kaybetmesine yol açar ve sürekli susama hissi uyandırır. Aşırı açlık (Polifaji): Vücut hücrelerinin glikozu etkin bir şekilde kullanamaması, sürekli açlık hissine neden olabilir. Yorgunluk: Hücreler, enerji için glikozu yeterince kullanamadığından, genel bir halsizlik ve yorgunluk hissi ortaya çıkar. Kilo kaybı: İnsülin direnci nedeniyle, vücut enerji için yağ ve kas dokusunu kullanmaya başlar, bu da ani kilo kaybına yol açabilir. Bulanık görme: Yüksek kan şekeri, göz lensinde şişmeye neden olabilir, bu da geçici bulanık görmeye yol açar. Yaraların geç iyileşmesi: Yüksek kan şekeri, kan dolaşımını ve sinir fonksiyonlarını etkileyerek, yaraların iyileşme sürecini yavaşlatabilir. Ayaklarda ve ellerde uyuşma: Diyabet, sinir hasarına (nöropati) yol açarak ayaklarda ve ellerde uyuşma veya karıncalanmaya neden olabilir. Cilt enfeksiyonları: Yüksek kan şekeri, cildin enfeksiyonlara karşı direncini azaltır ve mantar veya bakteriyel enfeksiyonlara yatkınlığı artırır. Ciltte koyu lekeler (Akanthosis nigricans): Özellikle boyun, koltuk altı ve kasık gibi bölgelerde koyu, kadifemsi cilt lekeleri gelişebilir. Bu, insülin direncinin bir işareti olabilir. Tip 2 diyabet, genellikle yavaş gelişir ve belirtiler hafif olabilir. Bu nedenle, düzenli sağlık kontrolleri ve kan şekeri testleri, erken teşhis ve tedavi için önemlidir. Tedavi edilmediğinde, tip 2 diyabet ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabilir.