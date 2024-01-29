1 milyar dolarlık yatırım! Dev holding planını açıkladı

Kastamonu Hanönü'ndeki Acacia Bakır Madeni'nde bugüne kadar 68,5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve gelecek 2 yılda 17 milyon dolarlık yeni yatırıma daha imza atacaklarını kaydeden Akın, "Tüm bunlarla birlikte şirketimizin ruhuna uygun olarak yatırımlarda yeni fırsatlar aramaya devam edeceğiz." diye konuştu. Selim Akın, geçen yıl Akfen Yenilenebilir Enerjinin halka arzını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, güçlü finansal tablolarıyla tamamı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan, Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmış genç ve temiz enerji portföylerine yerli ve yabancı yatırımcının ilgisinin çok büyük olduğunu, 442 bin 795 yatırımcının 76 milyar liralık talep oluşturduğunu, toplam talebin halka arzda tahsis edilen 3,3 milyar liranın 23 katına ulaştığını söyledi.