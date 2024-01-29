1 milyar dolarlık yatırım! Dev holding planını açıkladı

Yatırımlarımız, hem ekonomimize hem de çevremize değer katacak ve yenilenebilir enerjinin ülkemizdeki payını artırmada önemli bir rol oynayacak. Bununla birlikte Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketimiz ile pandemi döneminin ardından otellerimizden kira geliri elde etme iş planımızı yeni sektör ve yatırımlarla çeşitlendirmek için bir yeniden yapılanma süreci içerisine girmiştik. 2023 yılı başından bu yana bu adımlarımızın karşılığını her alandaki rekor artışlarla almayı başardık. Bu şirketimizde sabit getirili projelere odaklanıp yıllık 50 milyon dolarlık kira geliri getirecek bir modeli hayata geçirmek istiyoruz. Bu kapsamda Akfen GYO olarak şu anda yapımına devam ettiğimiz Söğütlüçeşme Tren İstasyonu Viyadük Yapımı ve Çevre Düzenleme İşi projemizdeki alanı Türkiye'de ilk olacak bir konseptle yeme-içme merkezi haline dönüştüreceğiz. Yine Akfen GYO çatısı altında Bodrum Yalıkavak Villa Projesi ve Kıyıkışlacık Turizm Projesi gibi yatırımlarımız devam ederken, İstanbul'da Tuzla ve Ankara'da da Esenboğa'daki yeni otel yatırımlarımız da tamamlanacak.