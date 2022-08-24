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Teknoloji-Bilişim
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1 Ekim’de resmen başlıyor! İnternetten alınan teknolojik ürünlerde yeni dönem

2022-08-24 11:24:47
1 Ekim’de resmen başlıyor! İnternetten alınan teknolojik ürünlerde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı'nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

#1
Foto - 1 Ekim’de resmen başlıyor! İnternetten alınan teknolojik ürünlerde yeni dönem

Buna göre 1 Ekim'den itibaren internet üzerinden alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda koşulsuz iade hakkı olmayacak. Tüketiciler iade kargoların ücretini kendisi karşılayacak.

#2
Foto - 1 Ekim’de resmen başlıyor! İnternetten alınan teknolojik ürünlerde yeni dönem

yrıca, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılırken, cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirildi.

#3
Foto - 1 Ekim’de resmen başlıyor! İnternetten alınan teknolojik ürünlerde yeni dönem

İade günü 14 gün oldu Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan yönetmelikte, tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılırken, cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirildi. Tüketicilerin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile 30 günlük azami teslim süresi yükümlülüğünün daha uzun süreler için belirlenmesine karar verildi.

#4
Foto - 1 Ekim’de resmen başlıyor! İnternetten alınan teknolojik ürünlerde yeni dönem

Teknolojik ürünler iade edilmeyecek Yönetmelikte, 'Cayma hakkının istisnaları' başlığında bulunan madde 15'e de eklemeler yapıldı. Tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı durumlarda; tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler maddeleri eklendi. Buna göre, tüketiciler internetten satın aldığı cep telefonu, akıllı saat, drone, tablet ve bilgisayarları iade edemeyecek.

#5
Foto - 1 Ekim’de resmen başlıyor! İnternetten alınan teknolojik ürünlerde yeni dönem

Kargo ücretini tüketici ödeyecek Bununla beraber, artık tüketiciler iade kargoların ücretini kendisi karşılayacak. Satın alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar ve drone gibi teknolojik ürünlerde cayma hakkından faydalanılamayacak.

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