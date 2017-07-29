Sezaryen, neslin soykırımıdır

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Türkiye’yi hain planlarıyla esaret altına alamayan emperyalizm, tıp sektörünü kullanarak geleceğimizi yok etmeyi hedefliyor. ‘Nüfus planlaması’ gibi masum söylemler üzerinden nüfus kırma politikası yürüten karanlık odaklar, sezaryen doğum yöntemini Türkiye’de adeta silah olarak kullanıyor. Sezaryen doğum oranları Hristiyan Batı ülkelerinde yüzde 13 seviyesindeyken Türkiye’de bu oran yüzde 53.

SEZARYEN ÇOCUĞU ÖMÜR BOYU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Akit’e konuşan AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Hüsnüye Erdoğan, “Normal doğumla annenin sütü hemen gelirken, sezaryen olan annenin sütü en az 72 saat sonra gelir. Sezeryan doğumda 3 gün boyunca anne sütünden mahrum kalan çocuk için ek besine ihtiyaç duyulur ve mama gibi gıda takviyeleri yapılır. Aşı gibi önemli olan anne sütü doğar doğmaz bebeğe verildiği zaman, çocuğun bedenini dış mikroplara karşı dirençli hale getirir, korur. Ama sezaryende böylesine büyük bir sorun da vardır. Annenin ikiden fazla çocuk yapmasını da engelleyen sezaryen, hem nüfus hem de çocuk sağlığı açısından hekimlerimiz ve anne adaylarımız açısından en son tercih olmalıdır” dedi.

ATOM BOMBASINDAN DAHA TEHLİKELİ BİR SOYKIRIM

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Genel Başkanı Kemal Özer ise, zaruri olmaksızın uygulanan sezaryenin bir soykırım olduğunu ve nedensiz şekilde bu yola başvuran hekimlerin insanlık suçu işlediğini söyledi. Sezaryen sorununun neslimiz için atomdan daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Özer, “Bu, Hiroşima’ya atılan bombadan daha tesirlidir. Hiroşima gibi vakalar süren sorunlar değildir, bir kez atıldı ve oradakileri imha etti. Ama sezaryen sorunu süregelen ve büyüyen bir sorundur. Sezaryen Türkiye’nin geleceği için bir kanayan yaradır ve bu yara bir an önce pansuman edilmelidir” diye konuştu.

SEZARYEN HEM ANNE HEM ÇOCUK İÇİN TEHDİT

Sağlık Sen eski Genel Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar da, “Sezaryen maalesef Türkiye’de tıbbi bir zorunluluktan ziyade bir tercih veya yönlendirilen yöntem oldu. Normal doğumun faydalarını hekimlerimiz her yerde ifade ediyorken, sağlık açısından çok riskli olan sezaryenin popülerlik kazanması endişe verici bir durum. Son yıllarda yönlendirmeler nedeniyle veya normal doğumun faydalarının dikkate alınmamasından dolayı ülkemizde sezaryen doğumlar arttı. Her iki doğumdan biri sezaryen. Bu durum hem anne hem de bebek sağlığı açısından büyük tehdit. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın denetimlerini artırması, vatandaşlarımızın da tıbbi bir zorunluluk olmadığı takdirde normal doğumu tercih etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu