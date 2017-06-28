Oda Tv övdü... Sapkın başbakandan İslam'a ve Türkiye'ye çoraplı hakaret!

Kanada'nın eşcinsel sapkınlıklarıyla gündeme gelen başbakanı Justin Trudeau, büyük bir terbiyesizlikte bulundu. Geçen hafta düzenlenen sapkınların sözde 'Onur Yürüyüşü'ne katılan Trudaeu, giydiği çoraplarla Müslümanlara ve Türkiye'ye hakaret etti. Kanada'nın eşcinsel sapkın Başbakanı, bu kez sözde 'Onur' Yürüyüşü'nde üzerinde Türk bayrağında yer alan ve aynı zaman İslam'ı temsil eden Ay Yıldızlı çorap giydi.

Sapkınların simgesi haline gelen gökkuşağı renklerinin bulunduğu çorapta, ayrıca üzerinde Ay Yıldız ile beraber "Eid Mubarek" (Ramazan Bayramı mübarek olsun) ifadelerinin de olduğu görüldü.

ODA TV SAPKIN BAŞBAKANI ÖVDÜ!

Karanlık odakların sözcüsü Oda TV, Ay Yıldızlı bayrağımızın sembollerinin bulunduğu çorapları giyen sapkın başbakanı överek vermesi ise dikkat çekti.

İşte Türk Bayrağı altında faaliyet gösteren Oda TV'nin haberi verme şekli: