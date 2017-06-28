Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Oda Tv övdü... Sapkın başbakandan İslam'a ve Türkiye'ye çoraplı hakaret!

Kanada'nın eşcinsel sapkın başbakanı Justin Trudeau, İslam'ı ve Türkiye'yi hedef alan büyük bir skandala imza attı. Sapkın başbakan Ramazan Bayramı'nı kutlama kılıfıyla Ay Yıldızlı çoraplarıyla İslam'a ve Türk bayrağını aşağılayarak göstere göstere hakaret etti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 22:46
Oda Tv övdü... Sapkın başbakandan İslam'a ve Türkiye'ye çoraplı hakaret!

Kanada'nın eşcinsel sapkınlıklarıyla gündeme gelen başbakanı Justin Trudeau, büyük bir terbiyesizlikte bulundu. Geçen hafta düzenlenen sapkınların sözde 'Onur Yürüyüşü'ne katılan Trudaeu, giydiği çoraplarla Müslümanlara ve Türkiye'ye hakaret etti. Kanada'nın eşcinsel sapkın Başbakanı, bu kez sözde 'Onur' Yürüyüşü'nde üzerinde Türk bayrağında yer alan ve aynı zaman İslam'ı temsil eden Ay Yıldızlı çorap giydi. 

Sapkınların simgesi haline gelen gökkuşağı renklerinin bulunduğu çorapta, ayrıca üzerinde Ay Yıldız ile beraber "Eid Mubarek" (Ramazan Bayramı mübarek olsun) ifadelerinin de olduğu görüldü.

ODA TV SAPKIN BAŞBAKANI ÖVDÜ!

Karanlık odakların sözcüsü Oda TV, Ay Yıldızlı bayrağımızın sembollerinin bulunduğu çorapları giyen sapkın başbakanı överek vermesi ise dikkat çekti. 

İşte Türk Bayrağı altında faaliyet gösteren Oda TV'nin haberi verme şekli:

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 22:46
  1. Justin Trudeau
  2. Oda TV
  3. Kanada Başbakanı
  4. Eşcinsel başbakan
  5. eşcinsel sapkınlar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oda Tv övdü... Sapkın başbakandan İslam'a ve Türkiye'ye çoraplı hakaret!
    1. Oda Tv övdü... Sapkın başbakandan..
    2. AB'den Kıbrıs için 'Türk askerini..
    3. Gazprom Türkiye'den çekiliyor mu?..
    4. Türkiye vurdu, teröristbaşı Salih..
    5. HDP'li Ahmet Türk şaşırtmadı! O da..
    6. Erdoğan çağırdı, komşusunu alan geldi!
    7. 111 hasta ölme hakkını kullandı
    8. Siyonist işgalciler tarım arazilerini..
    9. Gözünü bile kırpmadı! Şehitten geriye..
    10. Kritik görüşmenin ardından ABD'den..
    11. Bakan Tüfenkci: Yol yapıyoruz,..
    12. ABD'den PYD açıklaması
    13. Ahmet Davutoğlu'nun acı günü
    14. Şehit cenazesinde CHP çelengine tepki
    15. Dünya devinden flaş Türkiye kararı!
    16. Rusya'dan sert cevap: Misilleme yaparız!
    17. Eşinin ölümünü kaydetti! Kızının..
    18. Maduro duyurdu, Venezuella'da darbe..
    19. CHP'nin kirli planı deşifre oldu!
    20. Türkiye Yemen için harekete geçiyor...
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…