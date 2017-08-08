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İlacımı nasıl doğru kullanırım?

İlaç kullanırken bunlara dikkat etmeniz gerektiğini biliyor muydunuz?

08 Ağustos 2017 Salı 14:57
İlacımı nasıl doğru kullanırım?

İlacımı nasıl doğru kullanırım?

Hasta olduğunuz zaman kendi kendinize ilaç kullanmayın.Önce hekiminize başvurun.

Hekiminizin önerdiği ilaçları belirlenen süre ve miktarda kullanın.

İlaçları yalnızca hekiminizin gerekli görmesi halinde ve reçeteli olarak kullanın.

Hekiminize giderken kullandığınız ilaçları ve önceki tedavi bilgilerini yanınızda bulundurun.

Hekiminizin bilgisi olmadan başka ilaçlara veya tedavi seçeneklerine başvurmayın.

Tedaviye başladıktan sonra gelişen yakınmanızın ilaca bağlı olabileceğini aklınızda bulundurun.

İlaçlarınız hakkında birlikte yaşadığınız yakınlarınızı bilgilendirin.

Hekiminizin ilaç dışı önerilerini dikkate alın.

 

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 14:57
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