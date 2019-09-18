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Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!

18 Eylül 2019 Çarşamba

Adli yıl açılış töreni Yargıtay’ın öncülüğünde, Külliye’de yapılacak diye, “Katılmıyoruz” diye rest çeken İzmir Barosu..

“Yargı bağımsızlığına aykırıdır” diyerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak adli yıl açılış törenine posta koyan İzmir Barosu..

Kendi içinde, eski yönetim-yeni yönetim kavgası olmasa..

Öğrenemeyeceğimiz yolsuzluklar afişe edilmiş..

Kim afişe etmiş?

Etmesi gerekenler değil..

Cumhurbaşkanı’na posta konulduğunda, “Siz kimsiniz, haddinizi bilin” diyerek çekilen reste, rest ile cevap vermesi gerekenler değil..

Baro’nun hadsizliğini, ellerindeki raporlarla cevaplaması gereken, “Boyunuzdan uzun işlere soyunmayın.. Sizin yargı bağımsızlığı ile ilgili açıklama yapma hakkınız olması için, önce bu yolsuzlukları izah etmeniz gerekir” demesini beklediklerimiz değil..

Baştan aşağıya usûlsüzlüklere dalmış bir baronun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak törene, “Yargı bağımsızlığı zedelenir” mavalı ile katılmama kararı almasının arkasındaki ideolojik gerekçeleri açıklamasını beklediklerimiz değil..

Eski baro yönetimi ile, yeni baro yönetiminin arası açıkmış..

Bu sebeple, eski baro yönetimi dönemindeki usûlsüzlüklerle ilgili Adalet Bakanlığı raporunu, yeni yönetim internet sitesinde yayınlamış da.. 

Biz de haberdar olduk..

Yoksa..

Adalet Bakanlığı bu yolsuzluk raporlarını hazırlayacak..

Sümenaltı edecek..

O yolsuzlukların muhatabı olan yönetimler de, eskisi ile yenisi ile, Cumhurbaşkanına parmak sallamaya devam edecekler..

Nasıl bir ülke bu?

Söyler misiniz, nasıl bir ülke?

“Neler var” diyeceksiniz, İzmir Barosu hakkında, Adalet Bakanlığı’nın raporunda..

Neler yok ki..

Ben sıralayayım, siz karar verin, böyle bir baro yönetiminin, Cumhurbaşkanı’na parmak sallama cesareti nereden geliyor?

Bir avukat hakkında disiplin soruşturması açılmış..

5 Aralık 2014 tarihinde deftere kaydı yapılmış..

22 Mart 2016’da karar verilmiş..

Hani oturdukları yerden, ter ter tepinerek, “Davalar uzun sürüyor. Yargılamalar aylar, yıllar sürüyor” diyen baro başkanları var ya..

Bakın onlar, kendi üyeleri hakkında dandikten bir disiplin soruşturmasını bile,ne kadar zamanda bitiriyorlarmış: “Tam 15 ayda!”

Tek bir olayla mı sınırlı, tespitler?

Hayır..

Tek tek dosya numaraları belirtilerek raporlandırılmış, 56 dosyada disiplin soruşturmalarının iki ay ile 14 ay arasında değişik zaman dilimlerinde sonuçlandırıldığı..

Hatta..

Baroya kayıtlı üyenin disiplin suçunu örtbas etmek için..

4 Mart 2015 tarihinde açılan bir soruşturmanın, 40 günü aşan süre ile geciktirilip, 17 Nisan 2015’de Disiplin Kurulu’na sevkedildiği tespit edilmiş..

Yine 32 dosyada, otuz günden 12 güne kadar sürelerle, dosyaların keyfi olarak elde tutulduğu tutanak altına alınmış..

Adamların suçları, boylarını aşmış..

Ama kalkıyorlar, Cumhurbaşkanı’na laf yetiştirmeye kalkıyorlar..

Adalet Bakanlığı bürokratları da, “Haddinizi bilin, oturun oturduğunuz yerde” demiyor.. Diyemiyor..

Elde tutulup, çoğu zamanaşımına uğratılan avukatların disiplin dosyaları için, iki satırlık bir suç duyurusu yapmıyor..

Öyle ki bir dosya, şu an itibari ile tam bir yıldır hiçbir işlem yapılmaksızın, sümenaltı edilmiş, öylece bekletiliyormuş..

Artık, o avukat ne kadar hatırlı bir avukat ise.. Yönetim ile, hangi konularda, ne ortaklıkları var ise..

Daha onlarca tespit var; şikayetçi gariban insanlardan “İnceleme yapmamız için, 250 TL para yatırmanız gerekir” deyip, paraları alınıp, ondan sonra da disiplin dosyalarının aylarca bekletildiğine dair..

Onları geçiyoruz.. 

Baroya kayıtlı üyelerin hemen hemen yarısı, aidatlarını ödemediği halde, yönetim haklarında tek işlem yapmamış.

Devlet, bir vergi mükellefinden, tahakkuk eden alacağını tahsil etmese, “Yandaş işadamına kıyak”tan başlayan, hangi ahlaksız söylemlerle saldıranlar..

Baroya üye avukatların, üç kuruşluk aidatlarını ödememesine seyirci kalmışlar..

Sonra da, Cumhurbaşkanı’na efeleniyorlar..

Çünkü devlet, bunlara devlet olmanın gereğini yapmıyor..

“Bunlar kıldan tüyden konular” dediğinizi duyar gibiyim..

Benim için bunlar da çok önemli ama.. 

Varsayalım öyle..

6 sayfalık raporun, daha birinci sayfası yeni bitti. 

Devam ediyorum, yolsuzluk tespitlerine..

Baronun yönetimi, Supradyn All Day vitamin tablet almış, grip aşısı yaptırmış ve faturasını baroya yazdırmış..

Binlerce liralık yemek bedelleri, baro kasasından ödenmiş..

Bitti mi? Bitmedi..

Hani Ekrem İmamoğlu, araç saltanatı diye, 16 milyonluk İstanbul’un üç tane aracının mavalını okuyor ya..

8776 üyesi olan İzmir Barosu’ndaki araç yolsuzluklarına bakın.. “35 BRB 29 plakalı araca ait 30,935,08 TL, 35 BRB 23 plakalı araca ait 30.730,50 TL olmak üzere yakıt gideri 61.665,58 TL” diye başlıyor, 1.495.610TL’lik toplam harcamanın tespiti yapılıyor..

Devam ediyor rapordaki tespitler..

2016 yılında baro bütçesinin 7.525.000 TL olduğu raporda belirtiliyor, bunun 2.825.000 TL’sinin  “sair giderler” diye yazıldığı aktarılıyor.

Yine 2018 bütçesinin de 8.450.000TL olduğu, bunun 2.100.000 TL’sinin yine “sair giderler” olduğu tespiti yapılıyor ve bunun “gerçekleşmesi mümkün olmayan kalemler olduğu” vurgulanıyor..

En sonunda da, raporda da olsa müfettişler restlerini çekiyorlar:

“Bütçe tasarısının, kanunun öngördüğü amaca uygun gerçeklik ve ciddiyetle yapılmasına önem verilmesi..”

İyi de..

Müfettiş abiler..

Olay bu kadar mı?

Bu tespitlerin, kamuoyuna açıklanması gerekmez mi?

Bizim, halkın cumhurbaşkanı seçtiği kişiye saygısızlık edenlerin, hangi numaraları çevirdiğini bilme hakkımız yok mu?

Bu numaraları çevirenler için sizin suç duyurusunda bulunma zorunluluğunuz yok mu?

Tespit ettiniz, gitti..

Raporu da zaten, kapalı devre sundunuz.

Kimsenin haberi bile olmadı..

Ama muhataplarımız, pisliklerinde mavi boncuk bulunmuşçasına..

Çıkıp, halkın huzurunda, Cumhurbaşkanı’na olmadık saygısızlıkları yaptılar..

Yaptıkları saygısızlıklar, yanlarına kar kaldı..

Bu mudur, Adalet Bakanlığı’nın görevi?

Bununla mı sınırlıdır, baroların denetimi?

Bakanlık, kendi yetkisini kullanıp, usûlsüzlüklere imza atanlardan hesabını sormazsa..

Onlar da şımarmakta haklı değiller mi?

 

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  • gencoglugencoglu16 dk önce
    bakanı avukattan atarsan elbetteki avukatları korur kollar özellikle icra avukatları vatandaşın anasını ağlatıyor suç olmasına rağmen borçlunun yedi göbek ötede akrabasını bulup arayıp rahatsız ediyorlar şikayet edincede utanmadan para istiyorlar bakan bukadar pasif olmamalı olamaz varla yok arası bişey özellikle barolardaki diktatörlük ve halka karşı düşmanlıklara ihtiyaç olan yasal düzenlemelerle dur denilmelidir barolar belediye başkanını apaçık destekliyorlar barolar siyaset yapıyorlar barolar devlete kafa tutuyorlar en önemlisi de barolar TERÖR ÖRGÜTLERİNE TERÖRÖRİSTLERE APAÇIK DESTEK VERİYORLAR ama kimse onlara höt sen kimsin diyemiyor
  • Yılmaz Yılmaz 1 sa önce
    Adalet Bakanları Avukatlar'dan değilde Hakim-Savcı, yüksek yargı mensuplarından seçilirse bu işler daha iyi olur.
  • AYSEL ERBOĞAAYSEL ERBOĞA1 sa önce
    Sayın ALİ bey siz de olmasanız neler olup bittiğini bilmeyecegiz ellnize ağzınıza sağlik herğün heyecanla yazınızı okuyorum teşekkürler.
  • BedrettinBedrettin1 sa önce
    Adelet bakanı görevden alınmalı Süleyman Soylu gibi birini bulunmalı
  • BÜROKRASİBÜROKRASİ2 sa önce
    TEK DERTLERİ MAKAM VE KOLTUKLARINI KORUMAK OLAN BÜROKRATLAR HESAP SORAMAZLAR. HESAP SORMAK İÇİN KENDİLERİNİN ÇOK TEMİZ VE DÜRÜST OLMALARI GEREKİR. ÜLKEMİZE ALLAHIN RIZASINI ESAS GAYE EDİNMİŞ, MİLLETİNE HİZMETİ DÜSTUR EDİNMİŞ VE BEDEL ÖDEMEKTEN KORKMAYAN, HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SUSMAYAN CESUR, DÜRÜST, ADİL, BİLGİLİ, VATANPERVER HAKİMLER, SAVCILAR, BAKANLAR, BAKAN YARDIMCILARI, VALİLER, KAYMAKAMLAR, BELEDİYE BAŞKANLARI. GENEL MÜDÜRLER, DAİRE BAŞKANLARI, BÖLGE MÜDÜRLERİ, İL MÜDÜRLERİ, ŞUBE MÜDÜRLERİ LAZIM. AKSİ TAKDİRDE YOLSUZLUKLARIN, USULSÜZLÜKLERİN, HAKSIZLIKLARIN ENGELLENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
  • İbrahim Elbanİbrahim Elban2 sa önce
    İlkokul öğrencilerine çevreyi tanıtmak için gezdirirken Cami'yi de tanımaları için Cami'ye götüren öğretmen hakkındaki basın haberlerini suç unsuru kabul edip öğretmen hakkında soruşturma açan Cumhuriyet Savcıları bu haberleri görmüyorlar mı? Neden bunlar hakkında da soruşturma açmıyorlar?
  • ZiyaZiya3 sa önce
    Cumhurbaşkanı derhal AKP genel başkanlığını bıraksın diğer part başkanları ile eşit yarışsın...Maalesef Cumhurbaşkanı zırhına bürünmüşsağa sola peşrev çekiyor,sonra da ben galibim diye hava atıyor.Ne alaka sayın yazar baro'da yolsuzluk ile külliyeye gitmeme kararının......
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    Belediyelerdeki yağmayı, devletteki israfı, şatafatı görmeyip aklınca muhalif kesime taş atıyorsun da, inandırıcılığın kalmıyor, etkisiz oluyor bu yazıların.
  • SelmaSelma3 sa önce
    Adalet bakanından atandığı günden beri kalbim hep sıkıntı duymuştur acaba C.....cımı diye bu yazınız yanılmadığımı ispatlamış oldu, 2 danışmanıyla görüştüm kafama yatmadı gereken cevabı verdim.sizinle aynı fikirdeyim cesur açıklamalarınız için Allah(c.c.)sizden razı olsun.Rabb'im SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN da yar ve yardımcısı olsun.
  • MertMert3 sa önce
    Ali beyTC bir din devleti yasadikca olmiyacakAkp de yakinda zamanda olmiyacak Dünya lideriniz bu mevkiyi geleceksecimde rüyasinda görecek Dünya Liderini kücük bir Esad bile yeniildi Türkiye Suriye meselesinde an zarar Eden ülke birsürü askeri ekomik Kaybaugradi Ak Bittikten sonrane yapacaginizisimdiden düsünün Arap ülkerine gitmek mi istersinizbir Ära hayrani oldugunuz Yanina mi Amerikay VeyaCHP ye mi Üye olursunuz sizinde Sonunuz AKP iyi gözük müyor
  • okurokur4 sa önce
    Devlet, "derin devletten" tam olarak kurtulamadığından parmak sallayanı daha olacaktır. Bu STK yapılanmaları derin devletin parlementer sistemin çalıştırılmaması için ayarlanmış siboplarıdır. Nitekim Sayın Fevzioğlu bunu farketti ve aforoz edildi. Ne zaman ki bu tür yapılar da ülkenin kalkınmasına, birliğine dirliğine, bağımsızlığına ve kendi ayakları üzerinde durmasına destek verecek pozisyona döner, işte o zaman bizi kimse tutamaz.
  • mustafa çiftçimustafa çiftçi4 sa önce
    Baştan sona haklısınız sayın yazar,keşke devlet tüm kurumlarda arzu ettiğimiz denetimi yapsa. beş bin nufüslu bir ilçede bir önceki başkan sekiz-dokuz milyon borç takıp gidiyor kimse de bu paraları nereye harcadın diyemiyor? bir mal alımında ürünün fiyatının dört katı fazlası fatura kesiliyor kimse ne olduğunu sormuyor.eğer belediye başkanı iktidar partisinden ise müfettişler yanlışı raporuna yazmaktan korkuyor
  • Ali efendi Ali efendi 4 sa önce
    Valla bu bakanlik herkese korkmadan hesap sormasi gereken yerde hesap sorabiyo olsaaydi ilk once kime sorardi bi dusunun bakalim.herzamanki yandasluginiz basimizi dondurmeye devam ediyo valla helal olsun size
  • Alpaslan BingöllüAlpaslan Bingöllü6 sa önce
    SN. Yazar, Bir Günde Hükümeti Destekliyen Bi Kuruluşun Yolsuzluğunu Yazda Görelim. Nereye El Atsan Elinde Kalır.
  • mutmainemutmaine7 sa önce
    Adalet sistemi nerden kopyalandı ? Oraya bakmak lazım nasıl işliyor sistem !! Onlar daha iyi bilir ! Kopyalarız çözülür işler, üzülmeyin Ali Bey...Medeni Kanun – 1926 – İsviçre// Borçlar Kanunu – 1926 – İsviçre// Ceza Kanunu – 1926 – İtalya// Ticaret Kanunu – 1926 – Almanya// Ceza Mahkemeleri Kanunu – 1929 – Almanya// Deniz Ticaret Kanunu – 1929 – Almanya// İdare Kanunu – 1929 – Fransa// İcra ve İflas Kanunu – 1932 – İsviçre
  • AhmetAhmet8 sa önce
    Pis yobaz.Onu bunu yazacağına evvela sayıştay raporlarını yaz.Allah ile insanları kandıran inançsız.
  • BilalBilal9 sa önce
    Haklısın abi iyi yazmışsın dertlisin kızgınsın.kendini çok yorma her yerde var bu kokuşmuşluk.senin o bürokrat dediklerini araştırsan onlarda çok temiz çıkmaz.her yer aynı artık yapacak bişe yok.

Ali Karahasanoğlu

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