BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Spor Toto 1. Lig'de 23 Kasım'da deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçına ilişkin, "Rakibi yenmek için oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim arzumuz, istediğimiz oradan üç puanla dönmek." dedi.

Bulak, Kulüp Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın ile Balıkesirspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda yenmek istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor maçının zorlu geçeceğini vurgulayan Bulak, şöyle konuştu:

"Koşan, mücadele eden oyuncuları var. Sahasında Altınordu ile berabere kaldı. Bu bizi ürkütüyor tabii ki. Çok ciddi olmamız lazım. Kardemir Karabükspor'dan alacağımız 3 puanın peşinde olacağız. Rakibi yenmek için oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim arzumuz, istediğimiz oradan üç puanla dönmek. Bunu başarırsak çok daha iyi şeyler yapabileceğimiz bir süreç içine gireceğiz."

Bulak, 23 Kasım'dan 23 Aralık'a kadar 6 lig, 2 de kupa maçı oynayacaklarını belirterek, "İnşallah bu haftayı iyi geçerek, zorlu sürece iyi bir giriş yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



