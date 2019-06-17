Zonguldaklı raketler Ay-Yıldızlı formayla Balkan üçüncüsü oldu Zonguldaklı sporcular Makedonya’da düzenlenen Gençler Masa Tenisi Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlı forma altında Balkan üçüncüsü oldu.

Zonguldaklı sporcular Makedonya’da düzenlenen Gençler Masa Tenisi Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlı forma altında Balkan üçüncüsü oldu.

12-16 Haziran tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Gençler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası yapıldı. Zonguldak’tan da milli takım kafilesinde Özel İdare Yolspor sporcuları Şükrü Can Yılmaz ve Özgür Yılmaz yer aldı. Birbirinden zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonada Zonguldaklı sporcu Özgür Yılmaz, Genç Mix kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu. AyrıcaÖzel İdare Yolspor sporcuları Şükrü Can Yılmaz ve Özgür Yılmaz ay yıldızlı forma altında Gençler Balkan Şampiyonluğu da elde etti.

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