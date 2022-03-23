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Aktüel Zincir marketin deposunda yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Aktüel

Zincir marketin deposunda yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul-Arnavutköy'de bir zincir marketin iki deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 20:44:00 -
Zincir marketin deposunda yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul-Arnavutköy'de bir zincir marketin iki deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bir zincir markete ait yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda bulunan iki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Sultangazi, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Bakırköy ve Hadımköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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