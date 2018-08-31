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Zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır?

Zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır? Zeytinyağlı barbunya pilaki yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

31 Ağustos 2018 Cuma 19:05
Zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır?

GEREKLİ MALZEMELER

500 gr. barbunya

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 adet biber

3 adet domates

1 çay bardaği sıvıi yağ

2 adet küp şeker

2 adet havuç

2 adet patates

1 tutam maydanoz

1 yemek kaşiği salça (isteğe göre)

1 tatli kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Yemek robotumuzun veya tenceremizin içerisine sıvı yağı katıp ısıtıyoruz. Kabuğunu aldığımız havuçlarımızı ufak ufak doğradıktan sonra yağımızda kavuruyoruz. Soğanımızı da doğradıktan sonra kavrulmuş olan havuçların yanına sarımsakla birlikte ilave ederek pişirmeye başlıyoruz. Patateslerimizi ise çabuk pişmesi için küçük küp şeklinde doğrayıp içi su dolu bir kapta bekletiyoruz. Barbunyalarımızı bir gün önceden su da beklettikten sonra haşlıyoruz ve kullanmadan önce yıkıyoruz. Daha sonra pişen havuç ve soğanın içerisine salçamızı ekledikten sonra iyice kavurup üzerine 1-1.5 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Patateslerimizi de yemeğimize ilave ettikten sonra küp şekerlerimizi yemeğimize katıyoruz. Yemeğimiz pişerken biberlerimizi ve domateslerimizi doğrama vakti de geldi. Doğradığımız domatesleri ayırdıktan sonra biberleri ise tencereye aktarıyoruz. Biberler bir miktar piştikten sonra domateslerimizi de yemeğe ilave edip ardından baharatlarla birlikte haşlanmış barbunyalarımızı da yemeğimizin içerisine dökeceğiz. Yemek iyice pişip suyun çektikten sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 19:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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