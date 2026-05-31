Gündem Bayram sonrası dönüşler devam ediyor! İşte Türkiye genelinde yol durumu
Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Bayram sonrası hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 31 Mayıs’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 31 Mayıs 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

Türkiye genelindeki yol durumu şöyle:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Kırkağaç Kavşağı-Akhisar Kavşakları 6-12.km.leri arasında 14.05.2026-30.09.2026 tarihlerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacaktır.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km.leri arasında 30.04.2026 tarihinden itibaren Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. .

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36.km.leri arasında 14.05.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Eskişehir-Kütahya yolunun 37.km.sindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38.km.leri arasında 21.05.2026 tarihinden itibaren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kelkit-Erzincan yolunun 23-24.km.leri arasında yol gövdesinde meydana gelen çökmeden dolayı dolgu çalışmaları devam etmektedir. Çalışma yapılan kesimde trafik işaretlemesi yapılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve dikkat etmeleri gerekmektedir.

İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56.km.leri arasında 21.05.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Bingöl-Solhan yolunun 11-12.km.leri arasında 14.05.2026 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Digor-Tuzluca yolunun 68-72.km.leri arasında yolun sol şeridinde çalışma olmasından dolayı trafik sağ şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir

Antalya-Isparta yolunun 34-36.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

