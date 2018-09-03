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Zeytinyağı ile saç bakımı nasıl yapılır?

Hepimiz parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmak isteriz. Ancak saç, maruz kaldığı bazı olumsuz faktörlerden dolayı dökülebilir ya da uzaması yavaşlayabilir. Haftada 1-2 kere saçınıza yapacağınız zeytinyağı uygulaması sizi bu faktörlerin olumsuz etkisinden kurtaracaktır.

03 Eylül 2018 Pazartesi 21:20
Zeytinyağı ile saç bakımı nasıl yapılır?

SAÇ KÖKLERİ VE SAÇLARIN UZAMASI

Saçların uzamasında ne gibi ürünlerin faydası olabileceğini belirlemek için önce saçların nasıl uzadığını bilmekte fayda var. Saç kökleri doğumdan çok önce oluşur ve doğumdan sonra yeni kök oluşmaz. Saçın uzadığı süre bellidir ve hayat boyu eğer herhangi bir sağlık sorunuzu yaşamazsak bu periyot hep aynı kalır. Ancak belirli yaşlardan sonra bir miktar yavaşlayabilir. Saç büyümesi, saç folikülünün tabanında başlar. Saç derisinde sebum birikmesi bu süreci yavaşlatabilir. Ayrıca yetersiz beslenme nedeniyle ortaya çıkabilecek vitamin eksiklikleri de saçın daha yavaş ve zayıf uzamasına neden olabilir. Günde 50 ile 100 arası saç teli dökülmesi normaldir.

SAÇ DÖKÜLME NEDENLERİ NELERDİR?

Saç dökülmesinin ana nedeni genetik mirastır. Yani birinci derece akrabalarınızda saç dökülmesi varsa sizde de olma olasılığı çok yüksektir. Ancak saç dökülmesinin tek nedeni bu değildir. Saç derisinde oluşan cilt hastalıkları, çeşitli ilaçlar, yüksek stres ve kaygı, yetersiz beslenme ve sigara tüketimi saç dökülmesine yol açabilir. Ayrıca düzenli olarak saç boyamak, saç maşası kullanmak uzun dönemde saçların yıpranarak dökülmesine neden olabilir.

ZEYTİNYAĞI İLE SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Zeytinyağı tarih boyunca, hem erkekler hem de kadınlar tarafından saçları güçlendirmek ve daha sağlıklı saçlar için kullanılmıştır. Saç dökülmesini yavaşlatmak, saç derisini ve saç tellerini yumuşatmak, saçlara daha kolay şekil verebilmek için bu doğal yağdan faydalanabilirsiniz. Zeytinyağı harici olarak kullanılabilir veya yemeklerle birlikte tükettiğiniz zeytinyağı miktarını arttırabilirsiniz.

Harici olarak kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Haftada 1-2 kez zeytinyağıyla saç derisine masaj yapmak ve kökten uçlara sürerek 20-30 dakika bekletmek. Dilerseniz yağın daha hoş kokulu olması ve saça etkisini arttırmak için bir kaç damla lavanta yağı, biberiye yağı, sedir yağı ya da adaçayı yağı ekleyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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