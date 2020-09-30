Zeytinin faydaları neler? Günde 5 zeytin tüketirseniz...

Yeşil ve siyah olmak üzere iki çeşidi bulunan zeytin, kahvaltıların vazgeçilmez besini olmakla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Kalsiyum deposu olan zeytin, aynı zamanda yüksek miktarda A,D,E ve K vitaminleri de içeriyor. Zeytin, sarılık ve kansere kadar birçok hastalığın gelişmesini engelliyor. Bu özelliğiyle birlikte zeytin, uzmanlar tarafından sıkça tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, hafızayı güçlendirdiğini ve vücudun ihtiyacı olan demirin yüzde 55'ini karşıladığını söyleyerek günde 5 zeytin tüketilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca tokluk hissi verdiğinden dolayı gün içerisinde tüketilen 5 zeytin, kilo vermeye de yardımcı olabiliyor.

Peki zeytin nelere geliyor? İşte kahvaltıların vazgeçilmezi zeytinin sağlığa şaşırtan faydaları...

- Güçlü bir antioksidan olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı vücudu korur.

- Azalan trombosit hücrelerin oranlarını dengeler, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

- İçerdiği yüksek demir oranı ile birlikte anemi hastalığını önleyicidir.

- Kolesterolü azaltır, damar tıkanıklığı ve kalp hastalıkları riskini en aza indirir.

- Şişkinlik ve gaz sıkışması gibi sorunlara karşı birebirdir.

- Karaciğerde yağ bezlerinin oluşumunu engeller.

- Ağrı kesici özelliğine sahiptir. Özellikle kemik ve eklem ağrılarını dindirir.

- Tokluk hissi verdiğinden kilo vermeye yardımcıdır.

- E vitamini bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte cildin daha parlak görünmesini sağlar.

- Saçlarda kepeklenme sorununu azaltır.